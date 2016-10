DEBORA VAARANDI 100: Suur luuletaja, läbi ja lõhki loodusesõber

Täna 100 aastat tagasi sündis Võrus pere teise lapsena Debora Trull, kelle lapsepõlv möödus nii Saaremaal kui ka Tallinnas. Valdava osa oma elust oli poetess küll pealinna elanik, kuid Saaremaa ei läinud tal hingest eal.

Debora Vaarandi (1916–2007) elukäik ja looming ei pakkunud kõneainet mitte ainult tema kaasaegsetele, vaid paelub ka praegusi ja tulevasi põlvesid. Oma pika elu jooksul kohtus ta paljude inimestega, kellest nii mõnedki teda ka täna hea sõnaga meenutavad.

Milvi Rapp kohtus Debora Vaarandiga esmakordselt Laimjala raamatukogus, kus Rapp aastatel 1963–2002 juhatajana töötas. “Ei mäletagi enam, mis aasta see oli, kui ta ükskord järsku sisse sadas. Vaatas niisama raamatukogus ringi ja ajasime natuke juttu ka,” meenutas Rapp.

Kohtumisest innustatuna hakkas raamatukogu juhataja küla pealt pilte ja mälestusi koguma, et poetessi-teemaline album kokku panna.

Prototüüpi ei olegi

“Ja siis Vaarandi juhtus jälle tulema, mul oli album juba poole peal,” vestis Milvi Rapp. Vaarandi võtnud albumi kätte ja uurinud seda ning jäänud pidama kohas, kus oli materjali Lööne talgutest.

Albumist vaatas vastu pilt Saaremaa gümnaasiumi õpilastest, kelle seas oli ka Vaarandi ise. Pildi all oli kirjas, et fotolt leiab “Saaremaa valsi” prototüübid: “Uustalu, Linda – linalakk neiu – ja Vesik, Konstantin – kuldtärniga nooruke sõjamees.”

Vaarandi rääkis aga Milvile, et tema tegelikult nendest talgutest osa ei saanud, kuna oli sel ajal kopsutõvega Tallinnas Kivimäe haiglas. Samuti lisanud ta, et otsest prototüüpi poeemi tegelaste taga pole, sest Saaremaal leidub linalakk-neide hulgem.

“Aga rahvas arvas kaua, et Debora oli Lööne soo talgutel, kirjutati lausa lehes selle kohta,” imestas Milvi tagantjärele, et ajalehes ilmus inimeste mälestusi, kes väitsid, et Debora oli nendega koos Löönes talgutel.

