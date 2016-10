Golf on kontimööda ka kaheksakümnestele

Ei ole just palju spordialasid, mida ka kõige soliidsemas eas mehed-naised harrastada saaksid, ilma et see ülearu ekstravagantse või pentsikuna tunduks. Golf on kindlasti üks neist.

Kuressaare golfiala nimetamine on veel tänagi hulga inimeste jaoks kui punase rätiku näitamine. Täismahus väljaku rajamine linna külje alla oli paras Kolgata tee, mis andis kütet kohalikule poliitikale ja pani proovile linnakodanikud, kelle maksurahaga tänaseks vaat et Eesti parimaks mängupaigaks hinnatud objekt siiski valmis ehitati.

Kuressaares golfisõbraks

Väljaku saamisloo ümber keerelnud emotsioonid on üks asi, praeguste kasutajate omad aga hoopis teine lugu. Mängijate arv kasvab pidevalt, sellele on aidanud kaasa ka golfiõpe kooliõpilaste seas, mida linn on igati soodustanud.

Aga golf on niisugune mäng, mida ei pea hakkama õppima maast-madalast. Selle võib enda jaoks avastada mistahes eluetapil.

