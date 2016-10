Tiidrek Nurme võitis Paide – Türi jooksu

Täna toimunud 13,6km pikkuse Paide-Türi Rahvajooksu võitis Tiidrek Nurme, kes edestas finišis oma treeningkaaslast Ibrahim Mukunga Wachirat vaid kuue sekundig, vahendab portaal Marathon100.com.

Nurme tulemuseks fikseeriti 41.28,7, Mukunga tulemuseks 41.34,7. Kolmandaks jäeti teine Eesti olümpiamaratoonar, mulluse Paide-Türi Rahvajooksu võitja Roman Fosti, kes kaotas Mukungale juba 20 sekundiga (41.55,7).

„Võita on ikka hea,“ vastas Tiidrek korraldajate finišijärgsele küsimusele võistluse kohta. „Emotsionaalselt väga positiivne kogemus. Mukungaga jooksime algusest lõpuni koos. Mäe peal enne vahefinišit andsime minna – Mukunga tõstis tempot ja proovisin järele minna. Eks sellest vahespurdist kosumine võttis Mukungal natuke aega ka.“

„Minu jalg on ka hooaja lõpus väsinud,“ lisas Nurme. „Lõpus pidin jälgima olukorda. Eks hirm oli natuke nahas, et Mukunga läheb mööda. Samamoodi vaatas seljataha ka Mukunga, ega kolmanda koha mees tagant tulemas ei ole. Mäe juures oli Fosti vaid 10-15 sekundi kaugusel, see vahemaa päris ohutu ei olnud. Samas, üks käik oli veel varuks, oleks saanud reageerida ka lõpus, kui vajadus oleks tekkinud. Minu jaoks oli hea kontrollitud jooks.“

„Praegu tahaks puhata, kaks aastat pole puhata saanud,“ täpsustas Tiidrek oma edasisi plaane. „Kevadel oleks plaan joosta üle Eesti rekord poolmaratonis.“