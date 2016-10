BC Hundid tahab esiliigas esinelikusse

BC Hundid /ASSA/ Abloy Eesti meeste korvpallimeistrivõistluste tänavune esiliiga hooaeg algab 20. oktoobril võõrsil mänguga Tartu Ülikool II vastu. Meeskonna eesmärk on jõuda medalimängudele.

“Me ei taha olla klubi, kes mängib kaheksandale kohale,” kinnitas meeskonna uus peatreener Andres Lehesalu. “Usun, et see eesmärk on saavutatav, kuigi konkurents liigas on muutunud veelgi tugevamaks ja ühtlasemaks.”

Tänavu on Eesti korvpallimeistrivõistluste esiliigas 12 meeskonda, kes alustavad kahes alagrupis. Kahe hooaja vahel on toimunud palju meeste liikumisi ja Andres Lehesalu hinnangul teistest palju tugevamat meeskonda liigas tänavu olla ei tohiks.

“Kuna hooaeg algab tavapärasest hiljem, siis oleme saanud rohkem saalis harjutada, meil on olnud laager Haapsalus, tegime ühe kontrollmängu ja loodame vähemalt ühe veel leida,” rääkis peatreener.

Võrreldes mullusega on meeskonna koosseisus toimunud mitmed muudatused. Korvpallist on loobunud klubi legend Rene Kiil, kes on olnud hädas erinevate vigastustega. Suur kaotus on ka Siim Pildre eemalejäämine, kes on sõjaväes, ja ka temal vajab tervis kordaseadmist.

Uute meestena on meeskonnaga liitunud TTÜ-s ja Põlva BC Kalas mänginud mängujuht Joonas Põlluveer ja Kohilas pallinud tagamängija Mirjo Koit.

“Kuna Kristo Teder ja Raigo Sooär on ka juba suhteliselt vanad mehed, siis otsime veel üht korvialust jõudu ja loodetavasti saame sügisel ühe mehe juurde,” lausus Andres Lehesalu, kelle sõnul on meeskonna tugevuseks ühtsus. “Meie mängujoonises pole aastate jooksul suuri muudatusi olnud, kuigi oleme ka uusi asju sisse toonud. Mandrimehed on hästi punti sulandunud ja staare meil pole.”

Lehesalu tunnistas, et loomulikult on meeskonnal ka nõrkusi, aga neid ei taha ta eriti välja tuua. “Vajalikul hetkel oleks aga vaja meest, kes raskes seisus mängu enda peale võtaks ja ka “hullu paneks”. Oleks vaja liidrit,” rääkis peatreener.

Hooaeg algas Tallinnas TTÜ spordihoones 76 :108 kaotusega Eesti meeste korvpalli karikavõistluste 1/8 finaalis meistriliigas mängivale TTÜ KK-le.

“Positiivne on see, et me füüsiliselt kestsime ja jooksutrennid andsid nüüd tagasi. Rõõmu teeb ka see, et võitsime lauavõitluse,” ütles Andres Lehesalu.

BC Hundid paremate mängijatena tõid Margo Liivand 23, Koit Mirjo 13 ja Jonas Põlluveer 12 punkti.