Eesti sai endale Saaremaa juurtega naispresidendi

Riigikogus eile presidendiks valitud Kersti Kaljulaidi juured on Lümandas ning tänaseni Leedris elavad sugulased tundsid eile uhkust ja heameelt.

Riigikogu valis eile 81 poolthäälega Eesti Vabariigi järgmiseks presidendiks Kersti Kaljulaidi.

Nädala pärast ametlikult presidendiametisse astuva Kersti Kaljulaidi vanaisa Theodor Kaljulaid lahkus küll Lümanda kandist Pälli külast enne Teist maailmasõda, kuid ajas ka mandril agaralt Saaremaa asja. Nimelt oli ta ühenduse Saartelaste Koondis Tallinnas juht. Tegu oli siis tänapäevase Tallinna saarlaste ühenduse eelkäijaga. Theodor Kaljulaid on koostanud ka ühe üsna esimestest n-ö Saaremaa teejuhtidest. 1937. aastal ilmunud “Matk Saaremaale ja Vilsandi linnuriiki” annab väga huvitava ajastutruu ülevaate Saaremaa vaatamisväärsustest ja elu-olust.

Saarte Hääl leidis Kersti Kaljulaidi juured üles ka Leedri külast. “Hea rõõmus meel on ikka. Ehk kunagi, kui asi juba laabub veidi, tuleb Saaremaale ka, Ilves käis küll siin Leedri külas kiviaeda ladumas, nüüd on seal vastav kiri ka juures,” avaldas lootust Väino Kaljulaid, kelle isa ja tulevase presidendi vanaisa Theodor olid vennad.

Väino Kaljulaid rääkis, et Theodor lahkus Saaremaalt 1936. aastal, kuna tema ehitusfirma hakkas tegutsema mandril. Väino sõnul sugulastega ülemäära tihedalt ei suhelda, kuid kokkupuuteid Kersti Kaljulaidiga on olnud. Mees ise pole oma sugulust presidendiga eriti reklaaminud.

“Ei tahtnud reklaami teha,” sõnas Väino. Perel on aga meel rõõmus, pojadki olid Tallinnast helistanud ja heameelt tundnud. Väino poeg Kaljo on Kersti Kaljulaidiga ülikooliski koos õppinud. Väino kinnitusel on presidendil Saaremaal sugulasi veelgi.

Lümanda kultuuritöötaja ja tantsurühma juhendaja Ulvi Põld ütles, et vastse presidendi Lümanda kandi juuri ei teatud. Väino Kaljulaidi ehk Leemu talu järgi tuntud Leemu Väintsi, kes juba 10 aastat Ulvi rühmas tantsinud, sugulussidemeid küll kahtlustati, kuid uurima pole hakatud.

“Nüüd on siis asi kindel ning kindlasti minnakse Leemu Väintsi õnnitlema ja tuntakse heameelt, et proua presidendi juured Lümandasse ulatuvad,” oli Ulvi rõõmus.