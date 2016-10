Guernseyl ei ole võrkpalli, eemale-jäämine ähvardab ka korvpalli

Saarte mängude Guernsey assotsiatsioon avalikustas, et 2021. aastal nende korraldatavate Saarte mängude võistlusprogrammi ei kuulu võimlemine, judo, squash ja võrkpall ning võimalik, et ka korvpall, kirjutab Jersey Evening Post.

“Kuna meil on ruumipuudus, siis otsustasime ühe võistkondliku ala kõrvale jätta,” ütles mängude direktor Jon Marley, lisades, et kuna jalgpall ja korvpall ei tulnud kõne alla, siis otsustati seekord võrkpalli kahjuks. “Kuid, ja see on suur “kuid”, on võimalik, et võistlusprogrammis ei ole ka korvpalli ning see sõltub uue Le Mare de Carteret´ kooli valmimisest, kuna me vajame turniiri läbiviimiseks lisaväljakut.”

Võrkpall ei kuulu praegustel andmetel võistlusprogrammi ka 2019. aasta Saarte mängudel, mis toimuvad Gibraltaril. Saaremaa meeste võrkpallikoondise peatreeneri Asko Esna sõnul on muidugi väga kahju, et võrkpalli mängude kavas ei ole. “Siiani on minu teada kõikidel mängudel võrkpall olnud ja Saaremaa on sealt ka suurema osa kullast riisunud, kas see on aga tingitud sellest, ei oska ütelda,” lausus ta. “Loodetavasti lisatakse ikkagi võrkpall juurde, aga kui mitte, siis ei saa me nendest mängudest osa võtta. Üle kahe aasta toimuvad Saarte mängude võistlused toovad Saaremaa ühtse mütsi alla meie oma pallurid, et osaleda võrratutel mängudel. Tundub aga, et järgmistel mängudel peame sellest suu kahjuks puhtaks pühkima.”

Asko Esna lisas, et äkki peaks otsima selleks ajaks mõne muu võistluse, millest ühtse Saaremaa võistkonnana osa võtta. “Eks aeg näita, mis tuuled puhuvad, aga loodame ikka, et võrkpall ikkagi lisatakse Saarte mängude kavva,” oli treener lootusrikas.

Saaremaa korvpallimeeskonna Jerseyl kullale tüürinud treener Marko Ool tunnistas, et ei arva sellisest võimalusest hästi.

“On hästi oluline, et järjepidevus säiliks,” märkis ta. “Sellisel juhul jääks väga suur auk sisse ja ma arvan, et Saaremaa korvpallurite jaoks on Saarte mängud üks olulisemaid võistlusi, mis motiveerivad treenima ja panevad pingutama, et koondisesse pääseda.”

Samas Marko Ool siiski ei usu, et Guernsey korvpallist loobub, sest Jerseyl oli neil väga hea võistkond ja nende mängutase on olnud tõusuteel. “Vaevalt nad tahavad sellest alast väga kergekäeliselt loobuda,” nentis Ool.

Küll aga on Guernseyl taas kavas bowling – mida mängiti Saarte mängudel viimati Shetlandil 2005. aastal –, kuna selle ala puudumine on inimestele pettumuseks olnud.