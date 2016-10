Haigla ostis uue endoskoobi

Kuressaare haigla soetas uue aparatuuri, millega saab teha endoskoopilisi mao- ja sooleuuringuid.

“Endoskoopilisi uuringuid sai meil teha varemgi, aga selle aparatuuri ostmine on suur samm edasi,” ütles SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli, lisades, et üks uue aparatuuri plusse on parem pildikvaliteet.

Kirurgiakliiniku ülemarsti Toomas Tartese sõnul saab meditsiinitehnika väljavahetamist võrrelda uue auto ostmisega. “Ka vana autoga saab veel sõita, aga see on kulunud ja sellega pole enam mugav sõita,” tähendas ta.

Tartes lisas, et vajadusel saab uut aparatuuri koos mõne lisaseadmega kasutada ka lõikuste tegemisel.

Uue aparatuuri hind koos käibemaksuga on 160 000 eurot. Selle tasub haigla omavahenditest. Esimesed uuringud tehti uue endoskoobiga juba reedel.