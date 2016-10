Ionas tuuakse rallit päästma

Saarte Hääle andmetel on TS Laevad, Saaremaa Laevakompanii ja parvlaev Ionase omanik jõudmas kokkuleppele, et laev jääb esialgu siiski Väinamerele kurseerima.

Algselt pidi Ionas seoses operaatorivahetusega lahkuma. Ionase jäämisele viitas laupäeval Saarte Häälele Tallinna Sadama nõukogu esimees Valdo Kalm. Eile ütles TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro, et läbirääkimised siiski veel kestavad.

Ionase tulemine on eriti oluline, pidades silmas sel nädalal toimuvat Saaremaa rallit. Sel juhul teenindaksid Väinamerel parvlaevad Hiiumaa, Ionas ja Harilaid.

Valdo Kalm ei osanud laupäeval veel öelda, millal saabuvad esimesed uued laevad. Kalm märkis, et asenduslaevade lepingud on sõlmitud kaheks kuuks. See peaks siis olema esmane orientiir. Seni pole TS Laevad Türgis ja Poolas valmivatest laevadest ühtki vastu võtnud.