Jätku leiba!

Sel nädalal tähistatakse Eestis taas leivanädalat. Sel puhul on igati paslik leivale ka natuke suuremat tähelepanu pöörata.

Leib on alati tulnud meie lauale suure töö ja vaevaga. Leiba on alati hoitud ja kaitstud, lausa pühaks peetud. Leivajuuretist on aegade jooksul peetud pereliikmeks.

Leivaga on seotud väga palju uskumusi, vanasõnu ja kõnekäände. Enamik neist näitab leiba ainult austusväärses valguses. Uuemad trendid muidugi ei luba enam leiba niimoodi süüa kui vanasti, ent tark toituja teab, et rukkileib sisaldab rohkesti tervisele kasulikke komponente, alustades kiudainetest, valkudest, fosforist, rauast ja mineraalidest, mis aitavad kiirendada seedimist, stimuleerivad ajutegevust ning parandavad naha, luude ja lihaste talitlust.

Leivaküpsetamine sai alguse umbes 7000 aastat tagasi Egiptusest. Eestlaste toidulauale jõudis rukkileib umbes tuhatkond aastat tagasi. Sellest ajast on leib olnud üks meie põhitoiduseid, kõike muud nimetatakse leivakõrvaseks.

Tööstuslik leivatootmine algas Eestis 1762. aastal, kui Julius Valentin Jaecksi avas Tallinnas oma pagaritöökoja. Saaremaa leivatööstus sai alguse 1936. aastal. Möödunud sajandi lõpu kümnenditel varustas kogu Eestit leivaga 18 leivatehast. Praegu ei jõua erinevaid leivatootjaid aga kokku lugedagi.

Tänapäeval on uuesti ausse tõusnud koduleiva küpsetamine. Tublid perenaised teevad leiba ise. Igaühel neist on oma salaretsept, kuidas leib kõige maitsvam välja tuleb.

Ajaleht Saarte Hääl on viimased aastad korraldanud lausa koduleivakonkurssi, et leivategu au sees hoida.

Muuseas, esimese konkursi võitnud Anni leib on endiselt meie toodete hulgas väga populaarne just oma koduse ja puhta maitse poolest. On ju tervislik toit see, mis toodetud tarbijast kuni 50 kilomeetri kaugusel.

Kes ise aga leiba ei küpseta, saab selle valida poeriiulilt, kus tänapäeval valitseb valikuvõimaluste osas tõeline (üle)küllus. Sealt peaks küll igaüks midagi oma maitsele leidma.

Leivanädalal tahan ma aga eriliselt tänada meie “leivaisasid” ehk kõiki neid inimesi, kes on panustanud oma aega ja energiat saaremaiste toodete edendamisse, Saaremaa edasiviimisesse. Ükskõik mida toodetakse, see annab meie inimestele tööd ja leiva lauale.

Mitte vähem tänu on ära teeninud ka need inimesed, kes on otsustanud poes valida sellest tohutust valikust just meie oma, Saaremaa tootja kaupa, isegi kui see vahel natuke kallim on kui kaugelt toodu.

Tänu sellele on meie sõbral või naabril töö. Tänu sellele on Saaremaal rohkem inimesi, kes ei kaalu oma leiva teenimist võõrsil. Tänu sellele elab meie kodukant loodetavasti kaua. Seega on kõik kohalikud ettevõtjad otseses või kaudses mõttes meie kõigi leivaisad.

Praegu on leivanädal. Vaadake siis oma kodust toidulauda. Kas sealt leiab tooteid, mis aitavad meie kõigi elu paremaks muuta? Kui jah – siis suur aitäh!

Leivalõhnas on koduhõngud,

kodutunne ja koduhing –

sooja leiba ma leidsin laualt,

leivaandja, ma tänan sind!

Olivia Saar