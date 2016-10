JUHTKIRI: Lahenduseks on naine

Asendamatuid ei ole olemas. Seda kinnitas eile Kersti Kaljulaidi valimine Eesti esimeseks naispresidendiks.

Kui president valimiskogus valimata jäi ja senised riigipea ametisse pürginud teatasid oma edasisest loobumisest, tundus, et laualt on löödud kõik malendid ja partii jätkamine võimatu. Ometi oli ju kõike tehtud – kalkuleeritud, presenteeritud, debateeritud, intervjueeritud, raseeritud, gaseeritud. Otsustajatele paraku sellest ei piisanud ja nad värvisid ennast südamerahuga nurka kinni.

Alustada sai üksnes uuest ruumist ja lahendus leiti. Kellegi jaoks ülipeene intriigi tulemus, kellegi jaoks imeline leid, kellegi jaoks eurokäpiknukk – eks igaüks saab tulemust oma arusaamadest lähtuvalt edaspidi ise hinnata. Meil on olnud visionäärist elukunstnik, sinimustvalge verega tippnomenklatuurlane ja jänki. Nende kõrvale sobib naisterahvas väga hästi. Pealegi veel vanaema, kes ei kiirusta endale võtma kogu rahva ema koormat. Paras annus saare verd kah sees veel, nii et mida sa veel tahad. Kas Kaljulaid oleks presidendiks saanud ka kogu eelnenud rallit kaasa tehes? Seda ei saa me kunagi teada. Ja parem ongi.