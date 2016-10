Kas uus Vardo?

Pühapäeval alustas uus vedaja tööd ka Triigi–Sõru liinil. Kuni uue parvlaeva Soela saabumiseni teenindab Kihnu Veeteed liini laevaga Subsea Seven. Ahtris Ahvenamaa pealinna Mariehamni oma sadamalinnana näitaval laeval on sealse kandiga teinegi seos. Nimelt on laev sama tüüpi kui 90-ndate alul saartevahelistele liinidele toodud esimene välismaine laev Vardo.

Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi ütles, et uus laev on Kõrgelaiust pisut kitsama kerega ja seetõttu on sadamatesse kai külge ohutuse huvides vaja paigaldada suurema läbimõõduga vendrid, et rampide teljed kattuksid. Need vendrid on Saarte Liinidel varasemast ka olemas.