LUGEJA KIRI: Metsast mere juurde

On merekultuuriaasta. Me saarteelanikud võime sel puhul mõelda nii merest kui ka metsast. Sest on inimesi, kes metsast tulevad mere juurde või mere juurest metsa juurde.

Kord aastakümneid tagasi tudengipäevil Tartus küsiti minult kui muhulaselt, kas saartel on inimesi, kes pole elu jooksul kordagi merd näinud. Jäin mõttesse. Minu tädi Juula elas nõnda, et ei olnud merd näinud. Ei olnud ta sõitnud üle Suure väina, ei üle Väikese väina. Aga praegu? Kindlasti on selliseid inimesi veelgi.

Mina omakorda küsin teilt, lehelugejad: kas saartel on inimesi, kes pole kunagi metsas käinud? Ise arvan, et ei ole neid inimesi. Eestlast ju peetakse metsakultuuri austajaks rohkem kui merekultuuri austajaks. Ja see on ürgne kogemus ja olemus. Valdur Mikita ütleb: “Mets on eestlasele religiooni aseaine.”

Lähen korraks tagasi lapsepõlve. Tihti paluti meilt, lastelt, et viiksime hobused metsa. Sellest kujunes nagu omamoodi rituaal. Kui nüüd tagantjärele sellele mõtlen, siis oli meeldiv küll hobused metsa viia, aga mitte ainult see. Magnetiseerima hakkas ka mets ise. Kui hobused olid metsa lahti lastud, istusime hetkeks kiviaia peale ja siis kadusime vähemalt tunnikeseks metsa rüppe. Kas uudistasime niisama või korjasime seeni, marju.

Kui inimene on metsainimene, siis ei tähenda see, et ta tee sealt ka mere juurde ei viiks. Merekultuuriaasta puhul tahaks just neid samme mõõta – metsast mere juurde. Metsa ma ei karda, merd aga küll. Metsas laulavad linnud, mets kohiseb salapäraselt, metsast saab puitu. Merel aga on vahel lausa ohtlik, kui on tormid.

Aga kui palju on merest kirjutatud laule, raamatuid, tehtud filme, maalitud maale! Kuid mere juurde jõuame ikkagi läbi metsa. Jõuame ka merekultuuri kui nähtuse juurde.

Kuigi merekultuur on metsakultuurist noorem, on see praegu küllaltki täiuslik. Pole juhuslik, et just tänavune aasta on pühendatud merekultuurile. See sõnagi ei saa olla väga vana. Müts maha mere ees! (Läbi metsa tulles.)

Mets ja meri – kui palju nüansse on sel teel!

Enda Naaber, kirjaneitsi