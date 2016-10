Marek Helm suundub Nortalisse riigirahandust juhtima

Maksu- ja tolliameti (EMTA) peadirektor, Saaremaalt pärit Marek Helm lahkub tuleva aasta alguses oma seniselt ametipostilt ja suundub tööle Nortalisse.

Helm märkis, et maksu- ja tolliameti juhtimisstruktuur on praeguseks kenasti paigas ja tõestanud suutlikkust häid tulemusi saavutada. “Pean praeguseid osakonnajuhatajaid oma valdkonna tippjuhtideks, kelle eestvedamisel on tehtud põhjalik eeltöö uue nelja-aastase strateegiaperioodi eesmärkide seadmisel, et arendada EMTA ettevõtetele kvaliteetset tuge pakkuvaks riigiasutuseks,” selgitas ta.

Helmi ametiaeg lõpeks aga täpselt siis, kui strateegia on alles poolel teel. “Arvan, et vastutustundlik on anda juhtimine uuele inimesele, kes veab nii strateegia kui ka uue e-maksuameti / e-tolli valmimise lõpuni,” nentis Helm.

Marek Helmi töö rahandusministeeriumi valitsemisalas lõppeb 13. jaanuaril ja ta siirdub juhtima Nortali riigirahanduse valdkonda.

Helm on juhtinud maksu- ja tolliametit 2011. aasta detsembrist. 2009–2011 oli ta rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler, 2007–2009 siseministeeriumi sisejulgeoleku ühendasutuse loomise juht, 2006–2007 siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler, 2006. aastal ministeeriumi sisejulgeolekupoliitika osakonna juhataja.

2004–2006 oli Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja, 2003–2004 peadirektori asetäitja tollijärelevalve ja kohtueelse uurimise valdkonnas.

Rahandusminister Sven Sesteri sõnul on järgmise aasta alguses maksu- ja tolliameti peadirektori ametist lahkuv Marek Helm andnud suure panuse avaliku sektori efektiivsemaks muutmisel ja arendamisel ning tema siirdumine erasektorisse aitab Eesti e-valitsemise kogemust eksportida ka teistesse riikidesse.

“Muidugi on Helmi lahkumisest kahju, kuid rõõmu teeb, et riigiasutuse tippjuhti hindab sedavõrd kõrgelt ka erasektor ning tema oskusi ja teadmisi vajatakse teistes riikides,” ütles Sester. Minister soovis Helmile ettevõtluses edu.

Nortal AS on rahvusvaheline tarkvara- ning ärikonsultatsioonide ettevõte, mis keskendub e-valitsemisele, tervishoiule, telekommunikatsioonile, tööstusele ja logistikale. Ettevõtte käive 2015. aastal oli 45 miljonit eurot.