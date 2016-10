Minister lubas veel kaks nädalat armuaega

Riigihaldusminister Arto Aas ütles rahvusringhäälingule, et ühinemisläbirääkimistel mitte osalevatel omavalitsustel on veel kaks nädalat aega protsessiga liituda.

Minister Aas märkis, et haldusreformi seaduses kirjas olev kuupäev 1. oktoober, mis ajaks pidid ühinemisläbirääkimiste alustamise otsused tehtud olema, on “indikatiivne”. “Pole midagi hullu, kui veel sel nädalal, äärmisel juhul järgmisel nädalal neid läbirääkimisi alustatakse. Eesmärk on aasta lõpuks kõik protseduurid ära teha,” ütles ta eile hommikul saates “Terevisioon”.

Hetkel on Eestis kuus minimaalse 5000 elaniku kriteeriumile mitte vastavat omavalitsust, kelle osalemine läbirääkimistel pole veel selge, ja üheksa omavalitsust, kes läbirääkimistes ei osale. Nende hulgas on ka Pöide, Muhu ja Ruhnu vald, kuid viimasele kahele rakendub haldusreformi seaduses sätestatud saarvaldade erisus.

Aasa sõnul on pilt siiski päris hea ja vaid mõni üksik vald põhimõtteliselt jonnib ega tahagi midagi teha. Ta lisas, et seoses sellega, et haldusreformi seaduse mõningaid vaidlustatud punkte hakkab täna arutama riigikohus, on omavalitsusjuhtide hulgas tekkinud pisut põhjendamatuid ootusi. Minister märkis, et otsuse tegemisele võib kuluda mitu kuud.