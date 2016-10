Ohtlik ristmik uuendatakse ajutiselt 30 000 euro eest

Kuressaares asuv Talve ja Pihtla tänava ristmik, kus laupäeval jälle autoõnnetus juhtus, saab üsna pea ajutise lahenduse.

“Lahendusega on niikaugele jõutud, et käib Raudtee tänava otsa pindamiseks ettevalmistamine, alus on tehtud ja selle nädala jooksul pinnatakse ära,” ütles abilinnapea Mart Mäeker. “Paralleelselt tehakse ka muid vajalikke töid projekti teostamiseks. Ajutine lahendus läheb maksma 30 445 eurot.” Sellega parendatakse tee märgistust ja suunatakse liiklust erinevate abivahenditega paremini.

Laupäeval juhtus ristmikul õnnetus tavalise stsenaariumi järgi. Kuressaare gümnaasiumi poolt mööda Talve tänavat Pihtla teele sõitnud auto juht ei märganud veidi teest eemal paiknevat teed andma kohustavat märki ja sõitis peateel liikuvatele autodele ette.

Õnnetuses sai viga kolm autot, inimesed vigastada ei saanud. Politsei sõnul süüdlase osas vaidlust ei tekkinud ja juhtum läks kindlustusele.

Saarte Hääle andmetel ei olnud peateele sõitnud autojuht kuressaarlane ega osanud tõepoolest märki tähele panna.