Pigem jäägu nii, kuis on

Saarte Hääl küsis Pöide valla elanikelt, kuidas suhtuvad nemad valdade ühinemisse. Ning kui ühineda, kas vabatahtlikult või sundliitmise teel?

Juta Peet Kõrkverest:

Minu meelest on hea nii, nagu praegu on. Ma ei arva, et see liitumine midagi head teeks, sest pensionäri jaoks muutub muidu elu nii keeruliseks.

Praegu lähed valda ikka omade tuttavate inimeste juurde, kõik teavad üksteist ning abi saab vajadusel kiirelt. Muidu peab hakkama minema mingisugusesse suurde keskusesse ja pensionäri jaoks on see raskem. Aga me võime ju rääkida, tehakse ikka seda, mida heaks arvatakse.

Tiia Ahonen Tornimäelt:

Kui kohalik inimene abi vajab ükskõik milles, on asjaajamine niivõrd palju keerulisem. Praegu toimub kõik lähedal, siis peab hakkama minema Kuressaarde või mõnda suuremasse keskusesse. See on kõik küttekulu ning järjekorrad, kõik võtab hoopis rohkem aega.

Tiiu Alas Kõrkverest:

Arvan ka, et teiste valdadega liitumine on mõttetu.

Abikaasaga olen ikka rääkinud, oleme sama meelt, ei ole asjal mingit mõtet.

Vald toimib ka praegu väga hästi. Volikogu teab ise, mis ta teeb, mina ei oskagi midagi öelda, ei ole süvenenud. Volikogu otsustab ise, mis teevad. Meie oleme ka praeguse korra säilimise poolt.

Ave Ruus Tornimäelt:

Nagunii tehakse nii, nagu heaks arvatakse. Ma ei olegi sellesse niivõrd palju süvenenud. Praegu tunneme siin kõik üksteist, ei pea igale poole aega kinni panema ning saab asjad kiirelt aetud. Meie oleme praegu rohkem siin keskuses, aga ma ei kujuta ette, kuidas äärekülade inimesed peaksid asju ajama, sest muidu ongi vallas ainus töökoht sotsiaaltöötaja. Mis saab töökohtadest? Siis ei ole ju vallatöötajaid nii palju vaja. Meil on vallas ligi 900 inimest, nii et ei ole üldse nii suur vald.

Rein Alas Kõrkverest:

Ma tegelikult väga ei tea, mismoodi see asi käib, aga see raha lubamine on pigem mingi jutu jätkuks.

Ühinemine muudab meid täielikuks ääremaaks ning siinne arendamine jääb täitsa suiku.

Praegu on noored niigi kõik siit läinud, siis ei jää üldse inimesi alles ning läheb hullemaks.

Raha rahaks, aga siis kaovad siit ju kauplused ning kõik vajalikud asjad minema. Sellest ei tule midagi välja.