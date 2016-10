Sõmera kodu tulevikku asub arutama ministri kokkukutsutav töörühm

Reedel Lääne-Saare vallavolinike Mart Maastiku ja Koit Voojärvega kohtunud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna lubas saarlastele, et Sõmera hooldekodu tuleviku arutamiseks luuakse töörühm.

“See kohtumine oli hea võimalus rääkida oma murest silmast silma,” ütles reedese pealinnas käigu kohta Lääne-Saare volikogu sotsiaalkomisjoni esimees Koit Voojärv. “Meie eesmärk on Sõmera hooldekodu säilitamine – et sealsel personalil jääksid alles töökohad ning et Sõmera Kodu elanikele jääks alles nende kodu ja harjumuspärane keskkond. Et neid ei viidaks sealt, kus neid vajatakse, sinna, kus nad ei ole oodatud.”

Võimalik on läbi rääkida

Voojärv avaldas lootust, et arutelu ministriga kannab vilja. Voliniku sõnul jäi Tsahknaga kokkulepe, et minister kutsub kokku töörühma, kuhu kuuluvad Lääne-Saare omavalitsuse esindajad, Sõmera Kodu juhataja ja töötajad ning AS-i Hoolekandeteenused juht.

“Varem, ka (ülemöödunud nädalal toimunud) kohtumisel AS-i Hoolekandeteenused juhi Maarjo Mändmaaga, on mulle jäänud pigem selline mulje, et Sõmera hooldekodu on kavas iga hinna eest likvideerida – et Euroopa Liidust on meede avatud, raha olemas ja peame selle kätte saama,” tõdes Voojärv. “Kohtumiselt ministriga lahkusin küll positiivse tundega – et veel on võimalik arutada ja läbi rääkida.”

Voojärv tõdes, et see, kui hooldekodu sulgemisega 140 väljaõppe läbinud ja koolitust saanud inimest tööturult kaoks, oleks suur hoop kogu Saaremaale. “See, et suur osa praeguseid töötajaid on juba üsna eakad ja jääks hooldekodu sulgemise ajaks niikuinii pensionile, ei ole minu jaoks argument,” ütles Voojärv. “Nendesse inimestesse, kes ametikoolis hooldust õpivad, ei tohi süstida ebakindlust tuleviku ees. Meie teeme omalt poolt kõik, mis võimalik, et hooldekodu säiliks.”

Koit Voojärve sõnul leiavad ka Sõmera Kodu sulgemise vastu võitlevad vallavolinikud, et erihoolekande klientide elamistingimusi on vaja parandada.

“Aga seda saaks teha ju Sõmeral, kus kõik vajalik on juba olemas – väga hea asukoht, vajalik infrastruktuur, kaunis loodus,” loetles Voojärv. “Klientidel, kel endal huvi, on kõik vajalik käe-jala juures.”

Töökohad kaovad

Reedel pöördus Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks minister Tsahkna poole, paludes võimalust kaaluda Sõmera Kodu säilimist vähendatud mahus, eelkõige ööpäevaringse erihoolekandeteenuse pakkumiseks liitpuudega isikutele.

“Tänastel klientidel, kes on Sõmera Kodus just nimetatud teenusel, ei ole ilmselt võimalust erihoolekandeasutuse reorganiseerimise korral saada osa arengukavas viidatud teenustest, suurendada iseseisvat toimetulekut, osaleda tööturul või elukestvas õppes,” kirjutas Luks.

“Küll aga on aastate jooksul kujunenud Sõmera Kodust nende jaoks kodu, kust lahkumine toob kaasa rohkem või vähem ärevust.”

Luks märkis, et Sõmera Kodu likvideerimine tähendab ka inimesi, kes jäävad tööta, ning samal ajal kaob märkimisväärne hulk töökohti maakonnast sootuks.

“Võitleme, nagu vallavanemgi, Sõmera Kodu säilimise eest,” kommenteeris Tiina Luksi kirja Koit Voojärv. “Meie eesmärk ei ole aga nii väike nagu vallavanemal, vaid see, et Sõmera Kodu säiliks täies mahus.”