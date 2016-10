Ansambel Silja muutis nime ja avaldas uue singli

Ansambli Patronus, varem tuntud kui Silja, värske singel “Tõmban täpiks” räägib elust meie ümber midagi ilustamata.

Meloodilist pop-folki viljelev ansambel on seni tuntust kogunud oma solisti Silja Vipre järgi Silja nime all.

“Kui bändiga alustasime, olin ise laulude ja sõnade autor. Tänaseks oleme kokku kasvanud ja et on mitu kirjutajat, siis tundus sobiv hetk valida bändile ka uus nimi, mis meid ühendab,” selgitas Silja Vipre.

Ta lisas, et Vana-Roomast pärinev sõna patronus iseloomustab kokkuvõetult kedagi, kes soovib head, ja oma muusikaga loodabki bänd seda teha. “Loodame tekitada inimestes head sooja tunnet,” kinnitas Vipre.

Patronuse uus lugu “Tõmban täpiks”, mis pärineb Saaremaa laululinnu Silja Vipre sulest, räägib elust ilustamata. Viisi autori Silja sõnul on see lõbusavõitu lugu: “See jutustab elunautimisest, tugevusest sinu enda sees ja et sõltumata komistuskividest teel, tuleb ikka, pea püsti, edasi minna ja end, vikerkaar kaenlas, täpiks tõmmata.”

Värske singli video valmis Soomaa metsade vahel ja erinevais Viljandi võttepaigus ning selle režissöör on Jane Prostang. Laulu sõnad kirjutas Üllar Priks alias Mürakas, salvestas stuudio Pink Productions, masterdas Siim Mäesalu.