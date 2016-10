Aste antsakad tähistavad ümmargust sünnipäeva

Naisrühm Aste Antsakad tähistab laupäeval Aste klubis 20. sünnipäeva kell 18 algava kontserdiga.

Juhendaja Tiiu Villsaare sõnul tantsib Aste Antsakates praegu kaksteist naist. Muusikalise poole eest hoolitseb Reet Lõugas. “Maailma ja Euroopa parim akordionist,” kiitis Villsaar.

Umbes pooled tantsijad on antsakad olnud tantsurühma algusaastatest saadik. Valdav osa rühma tantsijatest elab Aste kandis, kuid mõned on ka linnast, rääkis Villsaar. “Tantsijad ise on nad kohale toonud, mina ei ole selleks väikest sõrmegi liigutanud,” selgitas Villsaar, et rühma liikmed otsustavad ise, keda nad oma seltsi võtavad. Ta lisas, et antsakate tuumik on siiski alati olnud Aste kandi rahvas. “Nad kuuluvad kindlasti nende hulka, kes kannavad endas seda Aste kandi kohavaimu ja aktiivset eluhoiakut ja jagavad seda ka teistele,” lisas juhendaja.

Proovi teevad Aste Antsakad korra nädalas, esinemiste eel aeg-ajalt ka tihedamini. Suurte üldtantsupidude jaoks rühm aga ei harjuta. “Seda pole me eesmärgiks võtnud,” lausus Villsaar, viidates, et suurte pidude repertuaari on nende rühmale keeruline kohaldada. Kohalikel tantsupidudel ollakse aga seda hoogsamad. “Seal oleme ikka kohal, kuis siis teisiti,” kinnitas Villsaar.

Kuigi sünnipäevakontsert toimub oktoobris, sündis rühm kunagi hoopis jürikuus ehk aprillis, teab Tiiu Villsaar. “Kevad oli lihtsalt väga tihe ja siis otsustasime, et kõik saavad tänatud tänupühal,” selgitas ta.

Laupäeval astuvad Aste klubis üles ka rühma sõbrad: Ergud Randverest, laulu- ja tantsuansambel Kanarbik Kuressaarest, ansambel Sireenid Nasvalt ja tantsurühm Kaarma Kargus.

Enne Tiiu Villsaart juhendas Aste Antsakaid Valve Teder. Päris esimene juhendaja oli aga Sirje Pere, kes meenutas, et tantsurühm sündis ühisest tahtest. “Naised tulid kokku ja otsustasid, et hakkame tegutsema,” sõnas Pere. Ta lisas, et oli toona üks nendest naistest ja seda, miks just temast esialgu juhendaja sai, enam täpselt ei mäletagi. Rühm alustas rahvalike seltskonnatantsudega. “Hiljem tulid juurde rahvatantsud,” lisas Pere.