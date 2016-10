Eesti muuseumid koguvad lugusid murrangulistest üheksakümnendatest

18 muuseumit, nende seas ka Saaremaa muuseum, kutsuvad kõiki mõtlema tagasi murrangulisele ajale 1980. aastate lõpust kuni 2000. aastate alguseni ning jagama oma mälestusi sellest ajast. Mälestusi oodatakse erinevatel teemadel alates sellest, mis pandi õhtusöögiks lauale ja lõpetades sellega, mida toona teatris vaatamas käidi.

Saaremaa muuseum kogub lugusid teemavaldkonnast “Kalurid, kalasadamad ja kalatööstused Saaremaal”.

Lugusid saab kirja panna veebikeskkonnas www.rahvalood.ee. Samal veebilehel saab juba kirja pandud lugusid ka lugeda.

Eesti muuseumid on ellu kutsunud ühise kogumis- ja uurimisprojekti “Eesti 1987–2000: murdekoht või lahtihüpe”. Muuseumid koos teiste mäluasutustega keskenduvad, kaasates teadlasi, projekti käigus lähimineviku uurimisele. Projekti eesmärk on uurida protsesse üleminekuühiskonnas, lähtudes eelkõige üksikisiku argielu kogemusest, kuna senised uurimused on keskendunud ennekõike poliitiliste, majanduslike ja ühiskondlike muutuste kajastamisele.