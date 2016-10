Hea õpetaja on uskumatult oluline!

Täna on õpetajate päev. Palusime neljal tegusal saarlasel rääkida sel puhul olulistest õpetajatest nende elus.

Piret Rauk, Kuressaare linnateatri direktor, Orissaare gümnaasiumi vilistlane:

Mõtlen tänutundega väga paljudele oma õpetajaist. Üks väga tähtis õpetaja oli minu jaoks mu oma tädi, suurepärane ajalooõpetaja Maie Opkaup. Kindlasti on mu elu olulisemaid õpetajad mu esimene õpetaja Evi Männik. Mäletan, et minu kui kooli tulnud lapse jaoks oli ta nii ilus inimene. Ta oli piisavalt range, aga väga kihvt ja suhtles meiega palju.

Mu kauaaegne klassijuhataja kuni keskkooli lõpuni oli Ülle Hansberg, vene keele õpetaja. Olen väga õnnelik, et nii äge ja suurepärane inimene meie õpetaja oli. Tänu temale sain vene keeles väga hea põhja. Kuna olen teinud koostööd kahe vene lavastajaga, on vene keel olnud hiljem mitmel korral ka mu töökeel. Nüüdseks juba lahkunud emakeeleõpetaja Helene Teär sundis meid, kirjanduse eriklassi õpilasi, tohutult lugema ja raamatute kohta kirjutama. “Sõda ja rahu” oli mul peatükkide kaupa konspekteeritud. Kuigi toona tundus see lõputuna tunduv lugemine ja kirjutamine tohutult piinarikas, oli see eneseväljenduse õppimisel väga oluline.

Anni Hartikainen, TTÜ Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskuse juht:

Arvan, et õpetajad isiksustena on meid väga palju mõjutanud ja kujundanud. Kui pean praegu kohe kedagi nimetama, on see vene keele õpetaja Ursula Matvejeva.

Ta oli tore inimene, mõistis nalja. Tore asi oli see, et saime temalt oma esseede eest alati kaks hinnet – ühe sõnavaliku ja teise grammatika eest.

Muidu ehk oleks mul vene keele õpe läbimatagi jäänud. Eks neid oli teisigi, kes said hindeks viis ja kaks, viis ja kaks. Kui aga õigesti mäletan, vedas mul vist lõpuks ikka nelja välja.

Ta oli ka selles mõttes tore õpetaja, et õpetas rohkem kui ainult keelt – ta õpetas keelt läbi vene kultuuri, läbi maalikunsti ja kirjanduse.

Ma ei ole küll peaaegu 20 aastat vene keelt rääkinud, aga saan elementaartasandil suheldud. See annab tunnistust keeleõpetaja suurepärasest tööst.

Olen tänulik ka oma inglise keele õpetajale ja klassijuhatajale Karin Hütsile. Inglise keelega pole mul kunagi tõsiseid raskusi olnud. Grammatika imendus meisse niimoodi, et see istub tänaseni kindlalt kuklas.

Robert Pajussaar, OÜ Kalla Mööbel juht, Kuressaare gümnaasiumi vilistlane:

Kuna olen haridusvaldkonnaga – igasugu õppekavade ja kutseandmistega – kogu aeg tihedalt seotud olnud, tean, kui tähtsad on õpetajad. Hea õpetaja on uskumatult oluline.

Mul on hea meel, et alles on jäänud õpetajate päev, et õpetajaid seeläbi väärtustatakse ja neile rohkem tähelepanu pööratakse.

Ma ei ole kohanud õpetajat, kes ei sobi oma tööd tegema. Minule on meeldinud nii pedantsed õpetajad, kes teevad tööd selge eesmärgi nimel, kui ka asju vabamalt võtvad õpetajad. Ma ei ütleks, et üks on õigem ja parem õpetaja kui teine.

Oma õpetajaist on mul keeruline kedagi kindlat esile tõsta. Kui, siis ehk emakeeleõpetaja Ilse Aud. Ma ei olnud kirjanduses väga tugev, aga tema innustas mind veel tublim olema. Ka reaalainete õpetajad olid väga innustavad.

Piret Puppart, Eesti kunstiakadeemia professor, moekunstnik, Kuressaare gümnaasiumi ja Kuressaare kunstikooli vilistlane:

Kunstikooli õpetajaist meenub kohe Ilme Maripuu – oma klassikaliste oskuste edasiandmises lausa fenomenaalne. Arvan, et tema õpetatu on olnud minu jaoks üks alustalasid. Kuna mu klassikaline kunstibaas on tugev, on see mind elus väga palju edasi aidanud.

Ilmselt peavad kõik KG vilistlased, kes on kokku puutunud Marit Tarkiniga, just teda üheks paremaks õpetajaks. Ta on omapärase karismaga, ääretult tore inimene, kelles on lapselikku rõõmu.

Ei ole vist palju õpetajaid, kes räägivad tunnis lugusid oma elust, ise seejuures naeru kihistades. Mäletan, et tema tundides oli mõnus atmosfäär.

Mõnel õpetajal on anne õpetada nii, et sul jääb tunnis tunne: kõik on vaba ja lubatud. Läbi selle vabaduse ja lõbususe suudab ta sind nii palju, intensiivselt ja põhjalikult õpetada ja sa ei märkagi, et ta seda teeb. Aga ta teeb seda ja väga heal tasemel.