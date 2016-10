Helje Basihhina 70!

Eile jõudis oma eluteel 70. verstapostini mitme näitlejapreemiaga tunnustatud harrastusnäitleja Helje Basihhina.

Tallinnast 14. oktoobril 1978 Saaremaale Orissaare alevikku kolinud Basihhina võitis rahva poolehoiu juuksurina. “See, et ma Saaremaale kolisin, on minu elus üks targemaid tegusid,” tõdes juubilar eile.

Kunagi Estonia teatris juuksuri ja jumestajana töötanud Helje Basihhinat kutsuti peagi kaasa lööma ka Tornimäe näiteseltsis. “Naabrimees kutsus, ei saanud ju ära öelda,” märkis Helje.

Hiljem on Basihhina publiku ette astunud ka Orissaare näiteseltsiga.

Harrastusteatrite žürii on konkurssidel tema rolle kõrgelt hinnanud. Kolm aastat tagasi Tornimäe näiteseltsi 25. sünnipäeval rääkis ta Saarte Häälele: “Kõige toredam oli Jõelähtmes. Seal sain auhinnaks alasti mehe kuldse kuju. Kodus riputasin ma selle seinale, see on minu Oskar. Eks see ole mul ka ainuke mees, kellele saan musi anda.”

2012. aastal Rannus toimunud XII külateatrite festivalil jõudis Orissaare kultuurimaja näiteselts lavastusega “Pildikesi kolhoosielust” nelja parema lavastuse hulka. Helje Basihhina pälvis Aribert Auri osatäitmise eest Mari Möldre nimelise näitlejapreemia.

Lavastustes hakkas nüüdne hinnatud harrastusnäitleja kaasa tegema alles 50-aastaselt. Mitmes näitemängus on ta mänginud meesterahvaid. Need rollid on tal hästi välja tulnud.

Basihhina on juhendanud ka näiteringe ja lavastanud. Viimasel ajal on ta näitlemises aja maha võtnud. Millal publik andekat näitlejat taas laval näha saab, sellest rääkis juubilar eile: “Ma lubasin ennast Tornimäele natuke hullu vanamoori mängima. Märtsikuus peaks lavastus rahva ette jõudma.”