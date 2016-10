Krista Aavikult uus lauluraamat

Krista Aavikul ilmus hiljuti uus laulu- ja luuleraamat “Ajaratas”, mis on tal juba neljas.

1963. aastal Saaremaale tööle tulnud Krista Aavik on aastaid muusikat õpetanud Saaremaa lasteaedades ja samuti Sõmera Kodus. Tööst tingitud vajadusest temaatiliste laulude järele hakkas ta luuleridu paberile seadma, mille tulemusena on sündinud mitmed lauluraamatud.

“Kõik need lood, mis mul on tulnud, on olnud seotud ikka laste ja Sõmera inimeste toimetustega,” selgitas Aavik. Nii leiab “Ajarattast” laule igaks aastaajaks. Lisaks on raamatu viimases osas ka nukrama alatooniga lugusid. Aavik lisas, et kuigi laulud ja luuletused on lihtsakoelised, võivad need huvi pakkuda ka vanematele inimestele. “Oma sõnumiga on nad kõik.”

Aavik selgitas, et kuna ta nooti hästi ei tunne, laulis ta oma lood ette kirjastuse SP Muusika juhile Sven Petersonile, kes seadis noodid paika. Kujunduse ja illustratsioonide eest hoolitses Mari Käbin ning nii raamat trükivalmis saigi.

Viimati töötas Krista Aavik Salme lasteaias, kuid nüüd on ta muusikaõpetajana tagasi Sõmera Kodus.

“Muusika on selline asi, mis mõjub hästi igaühele,” kinnitas ta. Aavik lisas, et kui hooldekodu elanikele on kord midagi selgeks õpetatud, siis naljalt nad seda juba ei unusta. “Ma olen isegi vaielnud nendega, et ma pole seda teile ju õpetanud,” naeris Aavik, viidates, et on tulnud ette olukordi, kus õpilased mäletavad paremini kui ta ise, mida nad kunagi laulutunnis õppinud on.

Nii Sõmera Kodu elanike kui laste juures hindab Aavik eelkõige siirust. “Nad ütlevad täpselt seda, mida nad arvavad,” kinnitas teenekas muusikaõpetaja.

Krista Aaviku tõenäoliselt enim lauldud ja võib öelda, et kuulsaim lugu on “Kaks pläraläraleenut”, mida on ette kantud laulukonkurssidel ja mis on leidnud tee ka heliplaatidele. “Ma ei saa aru, mis selle laulu võlu on, aga huvitaval kombel on ta levinud igale poole. Mulle endal meeldib mõni teine laul rohkemgi,” muheles Aavik.