Laimjalas ja Ruhnus tahetakse hankida kinotehnikat

Nii MTÜ Ruhnu KultuuriAit kui ka MTÜ Laimjala Arenguselts on esitanud taotluse Kohaliku Omaalgatuse Programmi, et saada toetust kinotehnika soetamiseks.

Ruhnu merepäästejaama hoone renoveeritakse suveks kultuurikeskuseks, kuhu mahub rohkem kui 100 inimest. Paraku pole Ruhnu Kultuuriaidal raha kogu vajaliku sisustuse hankimiseks. Toetuse abiga, juhul kui seda saadakse, loodetakse aga osta elementaarne esitlus-, kino- ja valgustehnika ning internetiühendus ürituste (kontserdid, filmiseansid, teatrietendused, töötoad) sujuvaks ja heal tasemel läbiviimiseks. Koostöös Eesti filmiinstituudiga ja Kinobussiga soovitakse hakata regulaarselt näitama väärtfilme ja tutvustama Eesti filmitootjate kõige uuemat loomingut.

Laimjala arenguseltsi taotluses selgitatakse, et praegu tegutseb Laimjalas kinopunkt tänu Kinovõrgu eestvedaja Mikk Ranna entusiasmile ja tema juhitava organisatsiooni kinovahendite kasutamise võimalustele. See tähendab, et kino visuaalpoole tehnikaga on abiks MTÜ Kinobuss, helivõimendus on rahvamajal endal olemas.

Leitakse aga, et piirkonna kinopunkt peaks olema sõltumatu ja vahendid olemas kohapeal. Toetusega soovitakse seega soetada korralik ekraan, digiprojektor ja mängija, et näidata järgmisi uusi eesti ja maailma filme.

Mõlemal juhul taotletakse summat suurusjärgus 2000 eurot, mis on ka ühe projekti piirsumma Kohaliku Omaalgatuse Programmis.