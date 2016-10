Lihatööstus tõi turule 7 uut toodet

Saaremaa lihatööstuse (SLT) talvehooaeg startis koos oktoobri algusega ja nõnda ongi kauplustes juba saadaval ka tänavused uued tooted. Nende seas on ahjupraed, sült ja pasteet.

Uued tooted on “Saarlase kooreklops”, “Pikitud pörssa kaelakarbonaad”, “Piulaua pasteet”, “Delikatess veiselihasült”, “Saarlase ehtne jõulupraad”, “Eelküpsetatud pörssa koot” ja “Pörssa ahjukarree”.

Lihatööstuse peatehnoloogi Malle Mägi sõnul käiakse nende tootearendusgrupis uute toodete ideed eelnevalt põhjalikult läbi – genereeritakse, degusteeritakse ja sõelutakse välja parimad. Iga aastaga läheb aina keerulisemaks, sest turg on juba väga täis. Ideid siiski jagub ja vormub ka toodeteks.

Nõnda toodi sel aastal välja nt “Saarlase ehtne jõulupraad”. “Kui soomlastel on kombeks küpsetada tervet sea tagatükki, milleks kulub tavaliselt terve öö, ja ka eestlase jõululaual domineerib sealiha, siis tõimegi välja naturaalse seaprae, mis on soolveega maitsestatud,” kirjeldas Mägi. Selle saab kohe ahju panna, soovitav on kasutada küpsetuskotti. Pärast prae küpsemist tuleb eemaldada võrk, seejärel kamar ning perenaine võib lihatüki sinepiga üle võõbata, puistata peale riivsaia ja seejärel pruunistada. Küpsetusõpetus on ka pakendil kirjas. “Nii saab päris toreda roa jõululauale,” kinnitas Mägi.

Tänavu otsustas SLT lagedale tulla ka oma esimese eelküpsetatud tootega – eelküpsetatud pörssakoodiga. “Võtsime otsuse vastu, et teeme jõuluajal proovi,” rääkis Mägi. “Soovitame selle prae panna ahjuvormi koos puljongiga, mis on küpsetuskotis kaasas, ja küpsetada veel tunnikese, siis saab ta hästi hea ja mahlane.”

Jõululaual on loomulikult olulised nii sült kui ka pasteet ja mõlemad on ka uute toodete seas. Poodidesse on jõudnud delikatess-veiselihasült, mis on vähem rasvane ja puhtast tailihast, ning “Piulaua pasteet”, mis ongi sõna otseses mõttes pidulikum – pasteedile on lisatud tarrend, mille sees on pohlamarjad ja petersell. “Et oleks peolaua hõngu.”

Praadidest on uued tulijad “Pörssa ahjukarree”, mis on üle võõbatud hapukirsi-marinaadiga, “Saarlase kooreklops” – karbonaad kooreses marinaadis ja ohtra sibulaga – ning “Pikitud Pörssa kaelakarbonaad”. Viimane on pikitud kuivatatud mustade ploomide ja aprikoosidega.