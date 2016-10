Maavalitsus küsib ettevõtjate palvel lennugraafikusse muudatust

Saaremaa ettevõtjate liit saatis Saare maavalitsusele hiljuti märgukirja seoses Tallinna–Kuressaare–Tallinna lennuliini graafikuga ja liini endise teenindaja Aviesi broneeringsüsteemiga, mis jätkuvalt avalikult internetis rippus ja segadust külvas.

Ettevõtjad andsid maavalitsusele teada huvist, et lennuk jõuaks Tallinna hommikuti kell 9.30, ja uurisid võimalusi graafikut muuta. Maavanem Kaido Kaasiku sõnul tuleb aga Tallinna–Kuressaare–Tallinna lennuliini graafiku osas arvesse võtta, et liin on Tallinna–Kärdla–Tallinna liiniga üks tervik ning muudatus ühel liinil tähendaks muudatust ka teisel liinil.

Samas on maavalitsus Kaasiku sõnul alustanud läbirääkimisi Hiiu maavalitsusega, saavutamaks veidi muudetud graafikut. Selle kohaselt toimuks Tallinna–Kärdla hommikune lend kell 6.35–7.05 ja Kärdla–Tallinna lend kell 7.20–7.50. See omakorda tähendaks, et Tallinna–Kuressaare lend võiks toimuda kell 8.10–8.50 ja Kuressaare–Tallinna lend kell 9.05–9.45.

Tallinnast väljumise veel varasemaks lükkamine on Kaasiku sõnutsi problemaatiline, sest siis ei ole lennujaama jõudmine ühistranspordiga enam võimalik.

“Teine võimalus oleks Kuressaare ja Kärdla hommikuste väljumiste vahetamine, kuid sellisel juhul tuleb arvestada, et ka õhtuste väljumiste osas muutuks Kuressaare lend Kärdla lennust varasemaks,” nendib maavanem ettevõtjatele läkitatud vastuses.

Sellisel juhul näeks graafik välja selline: Tallinna–Kuressaare lend toimuks kell 6.35–7.15 ja Kuressaare–Tallinna lend kell 7.30–8.10. Õhtune lend Tallinnast Kuressaarde toimuks kell 17–17.40 ja Kuressaare–Tallinna lend kell 17.55–18.35. Maavalitsus ootab nüüd ettevõtjate arvamust väljapakutud lahenduste kohta.

Mis puutub segadust külvanud Aviesi broneerimissüsteemi, siis selles osas suhtles maavalitsus Kaasiku kinnitusel ettevõtte esindajatega, kes kinnitasid, et firma tegeleb probleemiga.