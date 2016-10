Näosaate üllataja õppis “õ” selgeks logopeedi abil

“Ma olen sündinud Saaremaal ja ise nimetan ennast mandristunud saarlaseks,” ütleb TV3 menusaate “Su nägu kõlab tuttavalt” viienda hooaja avasaate võitnud Adeele Sepp.

Lasteaeda ja kooli läks praegune Ugala teatri näitleja aga juba Valgamaal Tõrvas. “Vanaisa Ado Sepp, kes oli kunagi Saaremaa ühisgümnaasiumi õppealajuhataja, suunati Tõrva kooli tööle ja meie läksime ka vanaisale ja vanaemale järele,” selgitas Sepp, et Saaremaal jõudis ta elada vaid vähe aega, enne kui pere mandrile kolis.

Sugulasi on tal siin aga seni nii Kuressaares kui ka linna külje all asuvas Lahekülas. Sepp märkis, et nüüdsel ajal ta saarele väga tihti ei jõua, kuid lapsepõlves veetis ta kõik suved Lahekülas emapoolsete vanavanemate juures.

“Kui ma mandrile läksin, rääkisin ikka täitsa Saaremaa murret,” meenutas näitleja. Seetõttu tuli ka eesti keele hindeks koolis esialgu neli. “Ja siis ma õppisin väga kaua logopeedi juures, et ma saaks õ-tähe selgeks, ja see oli väga raske,” tõdes Sepp. Ta lisas: “Iga kord, kui Saaremaale läksin, siis hakkasin jälle niimoodi vanaema ja vanaisa moodi kenasti rääkima.” Praeguseks on toonased logopeedikülastused Sepa jaoks pigem lustlik lugu, mida hea meenutada.

TV3 menusaates kehastus Adeele Sepp džässlaulja Katri Voorandiks, esitades loo “Papagoi”. Saatejärgses intervjuus ütles Sepp, et talle väga meeldis koos meeskonnaga seda lugu teha ja tal oli hea meel, et žürii nende esituse ära märkis. “Tase on ju tõesti väga kõva,” kiitis ta ka teisi osalejaid. Kohtunikel jagus Adeele esituse kohta vaid häid ja ülistavaid sõnu. Tatjana Mihhailova-Saar ütles, et temas tekitas Adeele number lausa ebamugavust, kuna see oli ebamugavalt täpne.

Järgmises saates kehastub Adeele Sepp läti ansambli Brainstorm lauljaks Renars Kaupersiks. Adeele oli loosiga igati rahul, kuna Brainstorm meeldib talle väga. Brainstorm laulis end eestlaste südamesse 2000. aasta Eurovisionil, mil bänd tuli looga “My Star” kolmandaks.

Saaremaaga seotud artiste on näosaates tänavusel hooajal teisigi. Nimelt oli Raivo E. Tamme isa sünnikodu Laasu talu Valjala vallas Tõnija külas. Seal on näitleja veetnud ka oma lapsepõlvesuved. Näosaates imiteeris Tamm humoorikalt Michael Jacksonit, esitades popkuninga loo “Don´t Stop Til You Get Enough”. Järgmises osas asub Tamm jäljendama briti popbändi UB40.

Isapoolsed sugulased on Saaremaalt pärit ka Kalle Sepal, kes astus saates üles rokikuningas Elvis Presley´na. Selle nädala pühapäeva õhtul näeb Seppa Heino Seljamaana.