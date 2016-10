Salmekad said oma vabaõhu-jõusaali

Salme koolimaja kõrval koolistaadioni külje alla avati eile keskpäeval kogukonna välitreeningpark, mis mõeldud kõigile kohalikele.

Avamas oli seda Eesti üks esikulturiste Ott Kiivikas, kes ei pidanud paljuks näidata kohalikele trennihuvilistele – asukohast ja kellaajast lähtuvalt oli huvilistena platsis valdavalt koolipere –, kuidas seal harjutusi õigesti ja ennast vigastamata teha.

Mängleva kergusega rippus ta õhus kõlkuvate rõngaste küljes, kõndis käte jõul mööda rööbaspuid ja lappis end kõhulihaste harjutusi tehes hõlpsalt kokku nagu lehviku. Samas tuletas Kiivikas meelde väärt tõde, et inimkeha võiks võtta kui maja. Kui selle vundament on nõrk, ei pea ka ülejäänu kaua vastu. Vundamendist rääkides pidas Kiivikas silmas, et treenides ei tohi unustada jalgu ja keskenduda vaid ülakehale. Pahatihti seda tehakse ning erilist kasu sellest füüsisele ei tõuse.

Salme põhikooli huvijuht Mariliis Lazarev rääkis Saarte Häälele, et verivärske vabaõhu-treeningpunkt sai rajatud tänu kohalikele koolinoortele noorteklubist L.A.D.U. Õla panid ideele alla Salme vallavalitsus ja -volikogu. “Treeningpunkt on mõeldud tegelikult kõigile. Nimetamegi seda ise kogukonna treeningpunktiks,” kinnitas Lazarev.

Treeningpargi valmimine on seejuures oluline nii õpilastele endile, kelle idee see sinna rajada oli, kui ka teistele asjaosalistele. “Mare (Poopuu, kooli haldusjuht – toim), mina ja noored tunneme, et tänane päev on see hetk, kus meie unistus saab reaalsuseks,” ütles Mariliis Lazarev.

“See on justkui noorteklubi nurgakivi.” Seda enam, et noorteklubi, mida samuti noorte oma initsiatiivil rajama hakati, peaks samuti üsna pea valmis saama. Nimelt loodavad Salme noored oma klubi avada noorsootöönädalal, mis toimub novembri teisel nädalal.

Salme vallavanem Kalmer Poopuu lisas omalt poolt, et treeningpunkt läks maksma alla 10 000 euro. Selle rajas Workout Station, kelle vabaõhu-jõusaale on eelnevalt avatud juba mitmel pool. Sarnane treeningpunkt on näiteks ka Kuressaares ja Orissaares.