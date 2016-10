Soela sadam soovib hakata paati välja rentima

Väikesadamate üleriigilisel konkursil parimate hulka arvatud Soela sadam soovib hakata järgmisel aastal pakkuma paadi- ja rattarentimise võimalust.

MTÜ Soela Sadama Selts taotleb Kohaliku Omaalgatuse Programmi sügisvoorust toetust Kasse paadi ja kahe jalgratta soetamiseks, et pakkuda järgmisest hooajast paadi- ja rattarenditeenust. Projekti eelarve on kokku 2429 eurot.

Tänavu külastas sadamat võrreldes eelmise aastaga ca 10% vähem väikelaevu ning vähenemise põhjuseks on seegi, et sadamasse saabunud väikelaevnikel ei ole võimalik külastada ümbruskonna huviväärsusi. Selleks peab sadamasse ette tellima väikebussi või sõiduauto, kuid ümbruskonnaga mugavaks tutvumiseks oleks sadamas vaja pakkuda võimalust jalgratast rentida, nagu paljudes teistes väikesadamates.

Järgmiseks sadamahooajaks on seltsil väljatöötamisel kaart soovitatavate rattamarsruutidega sadama ümbruskonnas. Paadirenditeenust on Soela sadam katsetanud seltsi liikmetele kuuluvate Kasse paadi ja kajakiga ning vajadus selle järele on suur.

Renditeenuse arendamine sadamas tekitab sadama külastajates huvi viibida kohapeal pikemat aega, võimaldades sellega ka kohalikel teenusepakkujatel turistidelt kasumit teenida, märgib projektitaotluses sadamaseltsi juhatuse esimees Margus Pajuste, kelle sõnul kulub lisatulu sadama haldamiseks ja arendamiseks.