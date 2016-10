Vettel teenib korralikku kasumit

Ehkki lõhe ja forelli hind on maailmaturul teinud korraliku tõusu ning see kahtlemata mõjutab tootmise kasumit tänavu negatiivselt, on Vettelil kasumit siiski oodata.

Vettel OÜ emafirma PRFoods juhatuse liige Indrek Kasela rääkis, et Vettelil on 2016. aastal läinud päris hästi. Probleeme on aastasse toonud tooraine – nimelt on lõhe ja forelli hind võrreldes eelmise aasta suvega maailmaturul tõusnud üle 60 ja 40 protsendi.

Rohkem kala Jaapanisse

Lisaks oli kala maailmaturul tingituna Tšiili kalakasvatuse probleemidest ca 10% vähem. “Nagu näete, on Vettel küll Saaremaa ettevõte, kuid peame jälgima, mis toimub Tšiilis, Norras, Ameerikas ja mujal – oleme rahvusvaheline ettevõte, kes tegutseb rahvusvahelistel turgudel,” tõdes Kasela.

Sel ja järgmisel aastal ootab Vettel ka Jaapanisse müüdava kala koguste kasvu. Just eelmisel nädalal olid Saaremaal külas firma Jaapani kliendid ja lepiti kokku järgmise aasta müügimahte. “Käive tuleb väiksem kui eelmisel aastal, aga oleme võtnud strateegilise suuna, et soovime oma kasumlikkust kasvatada,” märkis Kasela. Seega proovitakse vähem kasumlikest toodetest loobuda ja vaadatakse oma portfell üle.

Kasela sõnul ei tahaks nad olla lihtsalt allhanke tegija, vaid siiski oma kaubamärke arendada. “Näiteks jaapanlased soovivad, et me kindlasti paneksime peale oma kaubamärgi, mitte ei müüks lihtsalt n-ö valges kastis kala,” selgitas ta.

Nende Heimon Kala bränd on nt Soomes tuntuselt esimese kolme kalabrändi hulgas. “Tööd on meil veel kõvasti teha, sest kalatoodetes on private labeli osakaal näiteks palju suurem kui lihatoodetes. Aga nagu saarlane teab, kalal ja kalal on vahe,” kinnitas Kasela.

Kuna lõhe ja forelli hind oli sel aastal kõrge, siis on müügimahud jaekettides natuke vähenemas, möönis ettevõtte juhatuse liige. Müügikampaaniaid tehakse lihtsalt vähem. Samas on Vettelil ilus tõus olnud HoReCa sektoris ja näha on ka Eesti käibe kasvu.

Uusi töötajaid vajab Vettel pidevalt, sest ettevõte laieneb ja järgmisel aastal on ka tootmismahud suuremad. Kasela sõnul sai tehtud suuremahuline investeering automaatsesse fileerimisliini ja tsehhi ning investeering on ennast vähem kui kahe aastaga tagasi teeninud.

Pool käibest Saaremaalt

“Oma eelarvetest oleme ees, aga absoluutnumbrites ootame sel aastal 45 miljoni suurust käivet võrreldes 50,5 miljoniga eelmisel aastal,” märkis Indrek Kasela. Ligi pool sellest käibest tuleb Saaremaa tehasest.

Kalakasvatuste kasum on tema kinnitusel sel aastal oluliselt parem, aga lõhehinna tõus mõjutab tootmise kasumit negatiivselt. Samas jäädakse kindlasti kasumisse.

PRFoods kasvatab Kasela sõnul ligi 40% toorainest, milleks on lõhe, forell ja siig, oma Soome ja Rootsi kasvandustes. Ülejäänud ostetakse Taanist ja Norrast. “Hea meelega ostaks ka Eestist rohkem kala, kuid siinne loodus ei soosi suuremahulist kalakasvatust. Seetõttu ei raja me ise ka Eestisse kalakasvandusi,” nentis ta.

Tööstustel on keeruline

Indrek Kasela sõnul tuleb Eesti kalatööstustel keeruline aeg. Seda eriti neil, kes oma strateegia üles ehitanud Venemaa turgudele. “Kiiret muutust ei ole oodata –sealne ostujõud jääb madalaks ja sanktsioonid kehtima.”

Lisaks on enamik kalatööstusi Kasela hinnangul Eestis nii pisikesed, et neil puudub võime tootmisse investeerida. Eesti kui riik ei oska aga tema sõnul oma toiduaineid promoda, olgu jutt piimast, lihast või kalast. “Õnneks on suuremad tööstused jõud kokku pannud, et turundada Saaremaad kui puhta toidu tootjat,” sõnas ta.

“Kõik välismaalased, kes külas käivad, kiidavad loodust, meie tehaste tehnilist taset ja töötajate kompetentsust. See tuleb nüüd n-ö konverteerida meie eduks teiste ees.” Kasela sõnul sammub nt Läti piimatööstuses pikalt Eestist ette. “Ministeerium tegeleb meil toetuste jagamise, mitte jätkusuutliku toiduainetööstuse arendamisega,” märkis ta. Piltlikult öeldes tuleb Eesti kalatööstuste kasum EL-i toetustest.

Vettel on Kasela sõnul erand ja firma saab hakkama. Kindlasti on PRFoodsi strateegiline huvi, et Saaremaal oleks korralik rahvusvaheline kalatööstus. “Oleme ju siiani ainuke Saaremaalt pärit Tallinna börsi ettevõte,” nentis ta. “Kes ei mäleta, siis kogu kontserni ajalugu algas ju üle kümne aasta tagasi Vätta poolsaarelt, hiljem liitus Premia jäätis ja külmkaup, mis on tänaseks küll müüdud.”