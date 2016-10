DIREKTORI VEERG

Head lugejad! Orissaare gümnaasiumi 2016/2017. õppeaasta esimene õppekuu on lõppenud. Koolipere on pärast suvepuhkust taas rõõmsalt omaks võtnud tavapärase elurütmi, eesmärgid on seatud ja ees ootab veel vaid kaheksa kuud tõsist tööd.

Rõõm on, et meid on sel aastal rohkem kui eelmisel. Rõõm on, et sel aastal saime juba esimestest päevadest alates rahulikult koolitööle pühenduda.

5. oktoobril tähistati rahvusvahelist õpetajate päeva. Palju õnne kõigile praegustele ja endistele Orissaare gümnaasiumi õpetajatele! 21. oktoobril, mil koolipere tähistab Orissaare gümnaasiumi 70. sünnipäeva, ootame tunde läbi viima vilistlasi. Pärastlõunal kutsume kooli endisi õpetajaid.

Päikselisi sügisilmu ja ettevõtlikkust igasse päeva soovib

direktor Marjana Prii

Hea õpetaja!

Mul on hea meel, et meil on olemas Õpetajad. Õpetajad, keda austatakse ja meenutatakse ning kellele ollakse siiralt tänulikud. Pärast kooli lõpetamist suudetakse paremini hoomata nähtud vaeva ja meenutada imelisi aastaid koolis.

Tänu teile, õpetajad, on meie noortel olemas hea vundament, et minna eluradadele palju tugevamana ja oluliselt targemana. Lapsevanematena oleme teile tänulikud! Saan aru, et muutuvas kiires elukorralduses ei ole ka õpetajate elu kerge: hariduspoliitika muudatused, haridusvõrgu võimalikud ümberkorraldused ning tähtsusetu ei ole ka riigigümnaasiumi küsimus Saaremaal.

Muutuvad olud ja tehnoloogia kiire areng ning uute õppemetoodikate pealetung – see kõik tekitab segadust ja paneb kahtlema omaaegsetes kindlates õpitud raamtarkustes. Ent väga hea on teada, et meie õpetajad on ülimalt nüüdisaegsed, lähevad kaasa digipöördega.

Meie õpetajad viivad innukalt ellu uusi õpikäsitlusi, õpivad ise ja õpetavad hästi.

Kindel on see, et hea kool ei kao ühestki piirkonnast ja teid, õpetajad, tõesti vajatakse. Olen uhke meie õpetajate üle!

Vallavanem Vello Runthal

Direktori kiitus

Kooli eduka esindamise eest 7. vabariiklikel koolinoorte tuletõrjespordi võistlustel (II koht). Võistkonna liikmed: Eero Heinsalu, Anne-Mai Järve, Katriin Kasela, Ott Kärner, Elari Rei, Keith Saarkoppel. Juhendaja Peeter Rumm.

Kooli eduka esindamise eest etluskonkursil “Kasvasin kesk kadakaid”: Uku Pokk – parim mereteemalise luuletuse esitaja; Karmen Kaljuste – parim laulusõnade luulekeelde seadja; juhendaja Maret Aardam.

Direktor Marjana Prii