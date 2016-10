Ilvese päästmine kuldpuurist

“Tehtud! Seitsmes kandidaat valiti kuuendal katsel ära. Kaua tehtud, võib-olla isegi kaunikene,” leiab poliitikahuviline saarlane Tarmo Pikner. “Kuigi on arvatud, et valimiste asemel toimus ametisse määramine, on selge üks – Eesti sai uue, põhiseadusjärgse presidendi. Pealegi Saaremaa juurtega.”

Sama tähtis, kui meie järgmise presidendi väljavalimine, on ka senise, Toomas Hendrik Ilvese puurist väljalaskmine. Kuigi tegemist on kuldpuuriga, oli Ilvese soov sealt vabadusse pääseda ilmne juba pikemat aega.

Vaatamata ahistava puurielu varjukülgedele, käis uue kohatäitja nimel tihe rebimine. Igal erakonnal oli välja pakkuda oma presidendid, kes kõik pidid olema kõige paremad. Ometi ei sobinud neist ükski.

Hiljaks jäi veel üks reinuvader: ühtäkki jõudis riigikogusse taotlus sooviga registreerida Kristiina Ojuland presidendiks pürgijana. Seevastu Jüri Luik oli kindel nimekirja kandidaat, kuid Keskerakond ja EKRE kitkusid Luige juba enne lendutõusu lennuvõimetuks.

Eestlased kahes leeris

Kas Eesti rahvas sai lõpuks endale moraalse kompassi, vaimse juhi ja kapteni laeva, kui nimetada vaid mõningaid presidendi ülesandeid, mis rahva poolt sai peale pandud? Põhiseadus määratleb presidendi ülesandeid siiski mõnevõrra teisiti. Verivärske president ise arvas, et ta on eestvedaja ning tahab olla seal, kus on murekohad. Ennekõike tuleks kirjeldada olemasolevad probleemid ja juhtida neile asjaomaste tähelepanu. Noh, sel juhul tööst puudust pole. Poliitikud oma esimestes reaktsioonides on Euroopast toodud proua Kaljulaidiga enamasti rahul ning sooviksid presidendis näha pigem visionääri ja lepitajat. Sellise sooviga tuleb kindlasti nõustuda.

Nagu ikka, on eestlased jälle kahes leeris. Ühed halavad, et nüüd on demokraatiaga lõpp, ja teised plaksutavad käsi, et oli demokraatia pidupäev. Parlamentarism on surnud, elagu parlamentarism! On ju igati tore, et kõik ei mõtle ühtmoodi. Erinevus rikastab. Demokraatiat sai proovitud, kuid sel moel see ei toiminud, nagu ette kujutatud. Nii võetigi riigifirmade juhtide määramise metoodika ja see toimis. Kuigi EKRE juhi Mart Helme arvates saime põrsa kotis. Kas demokraatlik parlamentarism on nüüd surnud või elus – selle üle jäädaksegi vaidlema.

Aga veel – küsitakse: kellel oli kiire? Riigikogu esimees Eiki Nestor, kes oma sõnul veetis valimiskogus Estonias oma elu halvima poliitikupäeva, ütles, et meil on kiire ja enam pole aega jokutada – teeme säästupresidendi. Võiks ju nõustuda, kuid üks asi jääb kripeldama – kas mõiste “kiire” on põhiseaduslik kategooria? Mina ei ole põhiseaduses sellist sõna kordagi kohanud. Saan aru, et president Ilvesel on tuli takus ja lahkumisega kiire, kuid ega riik lakka olemast, kui üks läheb ja teine tuleb.

Valimise õppetunnid

Riikides, kus ei kehti ühe- ega kahepartei süsteemid, on põhimõtteliselt võimalik konsensuslikele kokkulepetele jõuda vaid erinevate maailmavaadete kokkusõlmimisel, mis on raskemast raskem. See kajastus kenasti presidendiralli viies esimeses valimisvoorus. Kas selline tulemus, mis justkui polegi tulemus, on hea või halb, saab hinnata tagantjärele tarkusena. Ehk jõuame lähemale ka põhiküsimusele presidendiameti mõttekusest üldse.

Mis on veel selgeks saanud: igasugu arvamusuuringud ja edetabelid kuuluvad vähemalt meie maal rubriiki “Selgeltnägijate tuleproov”. Rahvaküsitlustega toetusprotsentide üleshaipimise kohta võiks aga tuua suvalise võrdluse – küsida inimestelt, kas nad sooviksid näha presidendina Neeme Järvit. Arvan, et positiivne tulemus oleks 99%.

Selles kontekstis on iseloomulik vaadelda ERR-i küsitlust valijameeste eelistuste kohta vahetult enne valimiskogu (kuivõrd eetiline oli seda üldse teha). Kui Savisaar oleks koju Hundisilmale magama jäänud ja Mailis Reps oleks võtnud oma häältesaagi (Savisaar poleks häältega Estonias manipuleerinud), olnuks kogu edetabel täpselt vastupidine küsitlustulemustele (kui jätta Helme kõrvale, mis oli niigi siililegi selge). Samasse pendlimeeste rubriiki kuuluvad ka politoloogide armee kirjeldused hommikuudusest (poliit)maastikust enne sündmusi ja pärast toimunut kõmisevad tühjalt tagantjärele targutused.

Nestor, tuues presidendikandidaadi Toompeale, lausus üllatunud ajakirjanikele: küll Kersti Kaljulaid võlub riigikogu fraktsioonid ära! Võluritest ja selgeltnägijatest meil puudust pole, kuid kas sellist metoodikat on kohane rakendada ka Toompeal – see on küsimus. Muidugi, Kaljulaid olevat rääkinud riigikogulastega tarka juttu ja paljud said kindlasti aru ning jäädi isegi uskuma. Kuid rahvas küsib jätkuvalt: kes see Kaljulaid ikkagi on ja kust ta äkki välja kargas? Nii palju on teada, et Euroopast tuli, aga vähemalt oma.

Vanemparteilased (riigikogu vanematekogu) on endis kindlad: küll verivärske president jõuab end rahvale viie aastaga nähtavaks ja arusaadavaks teha. Rahvas jääb ootama!