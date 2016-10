Jämajal avati mälestusmärk legendaarsele Carl Bullale

Eile avati Jämaja kalmistul Carl Bulla kalmul pidulikult mälestusmärk, mida tuli lisaks kohalikele fotograafi austajatele tunnistama inimesi ka Peterburist. Carl Bulla fondi esindajate jaoks oli sündmus erilise tähtsusega ning saarlastele avaldati sügavat tänu koostöö eest.

Kunagi Torgu praeguses vallamajahoones elanud fotograaf Carl Oswald Bulla oli tuntud ka kui õukonnafotograaf, kes jäädvustas nii kuulsaid kirjanikke ja teadlasi kui ka tsaariperekonda. 2005. aastal asutati tema auks Carl Bulla nimeline ajaloolise fotograafia fond.

Moraalne kohustus täidetud

Fondi rahastuse abiga taastati Bulla ateljee sisemus Peterburis, püstitati ausammas ja mälestustahvel Nevski prospektil. Kõige selle eestvedaja on olnud fondi president Valentin Elbek. Nüüdseks on fondi toel taastatud Karl Bulla ja tema Sõrvest Iide külast pärit kolmanda naise Christine Juliane Keselbergi hauakivi Jämaja kalmistul.

Ajakirjanik Juri Svetov, kes eile kalmistul toimunud pidulikul üritusel sõna võttis, ütles, et kuulsat fotograafi tahetakse võimalikult palju mäletada ja austada.

“Kaks aastat tagasi tuldi fondiga Saaremaale vaatama, kus möödusid fotograafi rahulikud 11 vanadusaastat ja kuhu ta on maetud. Koht otsustati muuta Karl Bulla memoriaaliks. Sellega sai täidetud moraalne kohustus selle isiksuse ees, kelle nime fond kannab,” rääkis ta.

Suhtekorraldusfirma Corpore juhataja Meelis Kubits, kelle eestvedamisel käidi 100 saarlasega Nevski prospektil Karl Bulla fondis, märkis, et tema jaoks on kõige suurem väärtus inimestevaheliste kontaktide tekkimine. Toona võõrustas fondi president Valentin Elbek saarlasi renoveeritud muuseumis Nevski prospektil.

Eilsel koosviibimisel märkis Elbek suure rõõmuga ära kõik inimesed, kes on sellele protsessile kaasa aidanud, nentides, et tema ja Bulla austajate jaoks tähendab selline vastutulelikkus ääretult palju. Ta möönis, et need, kes on kunagi elanud inimestele ja loonud midagi püsivalt imelist, võivad pahatihti vajuda unustuse hõlma.

Tänu Meelis Kubitsale

“Kohtumine Nevski prospektil ja täna siin kalmistul on märk sellest, et meie mäletame tema pärandit, austame seda ja hindame Bullat kui inimest. Olen õnnelik, et oleme nende paari Eestis veedetud päeva jooksul jõudnud avada näitusi ning tänada siiralt inimesi, kes on sellele kaasa aidanud, kuid paraku oleme seni unustanud ühe inimese,” rääkis Valentin Elbek.

“Tahame Meelis Kubitsat eraldi tänada tema kodusaarel kogu hoole ja armastusega tehtud töö eest.” Ta lisas, et 30. oktoobril taastatakse veidi väiksemas mahus ka kuulsa fotograafi poja – tuntud fotoreporteri Viktor Bulla – haud.

Kohale oli tulnud ka Venemaa suursaadik Aleksandr Petrov, kes meenutas oma kõnes poegade kaotusele viidates fotograafi elu traagilisi tahke ja pööras tähelepanu ka rahvuste vahelistele suhetele.

“Täna siin seistes mõtlen paratamatult Bullale ja tema elule, mis ei olnud kindlasti kergemate killast. Selliste ettevõtmistega, mida me oleme täna siia kogunenud tähistama, tahaksin pöörata tähelepanu sellele, et me töötame ühise eesmärgi nimel ja peame seda tegema ka edaspidi,” lausus Petrov.