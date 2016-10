JUHTKIRI: Kodanikudiplomaatia jätk

Eile Jämaja kalmistul avatud mälestusmärk legendaarsele fotograafile Carl Bullale tähistab järjekordset sammu kodanikudiplomaatia teel, mida Saaremaa mees Meelis Kubits on viimastel aastatel Eesti ja Venemaa vahel pühendunult sillutanud.

Kubitsa sõnul on tema jaoks kõige suurem väärtus inimestevaheliste kontaktide tekkimine. Tänu nendele on teoks saanud mitmed varasemad kultuuridessandid ja ka tänavune tuhande eestlase käik Peterburi, mille raames said saarlased aimu Carl Bulla fondi sealsetest ettevõtmistest ning kaeda fondi abiga taastatud ateljeed ja loodud muuseumi.

Saarlastel on vedanud, et selline ajalooline figuur selle kandiga nii tihedasti seotud on. Omal moel oleme ühe isiku kaudu osa suuremast kultuuripärandist, mida ei kammitse ei riigipiirid ega erinevad arusaamised maailma asjadest.