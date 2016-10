“Haldusreform on nagu kahe teraga mõõk,” toob võrdluse Lääne-Saare vallavolikogu liige Mart Maastik. “Ühest küljest on see vajalik ja osaliselt ka põhjendatud. Teisalt aga: olgu idee nii hea kui tahes, sõltub kõik eelkõige inimestest, kes selle ellu peaksid viima.”

Paratamatult tuleb meelde, et ka Marxi ja Engelsi ideedest oldi vaimustuses ja mõnel pool maailmas ollakse seda siiani, kuid mis praktikas on välja tulnud, teab vähemalt vanem generatsioon kindlasti. Ühe nõukaaegse loosungiga, et kaadrid otsustavad kõik, olen ma aga päri.

Haldusreform iseenesest ei ole utoopia, nagu seda oli kommunism, ent kui vaadata, mis toimub suuremates omavalitsustes, tekitab see väiksemates, keda praegu vägisi liita tahetakse, kindlasti kõhklusi ja hirmu. Kui praegu on enamikus väiksemates omavalitsustes kohalik võim valimisliitude käes, kes esindavad kogukonna huve, siis suuremates kemplevad erakonnad võimu pärast. Siin põrkuvad erakondlikud (üleriigilised) ja kogukonna huvid.

Lääne-Saare valla 7300 elanikku asub ligi 800 km2 territooriumil. Volikogu 19 liiget peavad end niisiis kursis hoidma suurema osa vallakodanike probleemidega ja hoomama ka sellel territooriumil tehtavat. Isegi praeguse mahuga ennast korralikult kurssi viia on päris tükk tegemist, eriti kui on, mida kontrollida.

Meie praegune rahvaarv peaks haldusreformi kohaselt tagama parema võimekuse ja vähendama juhtimiskulude osakaalu. Teoreetiliselt see nii ongi. Praktika näitab aga, et juhtimiskulud on drastiliselt suurenenud, olenemata sellest, millisele kulureale need raamatupidamises tõsta. Kindlasti on suurenenud investeerimisvõimekus, kuid eelkõige Lääne-Saare valla soodsa asukoha tõttu. Nii on kõik linnu ümbritsevad vallad parema finantsvõimekusega, kuna tarbivad linna pakutavaid töökohti ja muid võimalusi.

Mille arvelt peaks aga suurenema finantsvõimekus ääremaadel ühinevatel, võrdselt vaestel valdadel? Territooriumi suurus ei muutu, nagu kokkuvõttes ka inimeste arv. Säästa saab vaid juhtimiskuludelt. Kuidas sa aga kokku hoiad, kui samas pead tagama elanikele avalike teenuste kättesaadavuse piisavalt heal tasemel, nagu märkis riigikohtu põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegiumi istungil Kalle Laanet.

Tänane suund on ühest äärmusest teise. Kui Saaremaa väikseima, Torgu valla 126 ruutkilomeetril elab praegu 346 elanikku, siis kogu Saaremaa liitmisel tekkiva valla 2922 ruutkilomeetril elaks ca 32 000 elanikku. Haldusreformarid peibutavad üha suuremate preemiatega, kui peaks ühinema kogu maakonna suurune vald. Aga kui liidaks juba kõik kokku? Mis preemia riik siis vastloodud Eesti vallale määraks?

Nõukogudeaegne tsentraliseerimispoliitika ja praegune Euroopa Liidu oma on suhteliselt sarnased. Juhised tulevad kusagilt kaugelt ja on mõeldud kõigile, olenemata eripäradest. Loodetavasti suudame omariikluse veel säilitada, sest vastasel juhul pole tõesti vahet, kas Eesti osariigis on üks või mitu oblastit. Kuigi 5000 elaniku soovitus tundub olevat realistlik ja mõneti ka põhjendatud, siis Eesti on piisavalt väike, et vaadata igat piirkonda paindlikult ja teha otsus, lähtudes objektiivsetest vajadustest.

KOV-ide võimekust saab reaalselt tõsta vaid, muutes riiklikku maksupoliitikat. Haldusreformi eelkäijaks peaks olema riigireform selle kõrgeimal tasemel. Alustage riigikogust. Tuleks vähendada väikeriigi parlamendi kohtade arvu. Viia see hakatuseks 71 liikmeni ja lõpetada autode liisimine kuluhüvitiste arvelt. Siis on, kellest ja millest eeskuju võtta, ja on näha, et pingutatakse igal tasandil.