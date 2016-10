Kuressaare ametikooli aasta õpetaja on iirlane Ian Pettersson

Kuressaare ametikooli tänavuseks aasta õpetajaks valiti Iirimaalt pärit Ian Pettersson (fotol), kes õpetab arvutierialasid ja inglise keelt.

“Olen väga üllatunud ja õnnelik,” sõnas Ian pärast aasta õpetajaks kuulutamist. “Ma armastan oma tööd ametikoolis. See annab võimaluse kohtuda uute inimestega ja kõik mu kolleegid on olnud väga abivalmid.”

Ian töötab ametikoolis 2011. aastast. Eelmisel õppeaastal käivitas ta uue õppeainena muusikatehnoloogia, mis on õppijate poolt hästi vastu võetud. Samuti korraldati tema eestvedamisel Iiri nädal, mille ürituste korraldamine andis õppijatele hea elulise kogemuse läbi praktilise õppe.

“Kõik Iani tunnid on innovaatilised, loomingulised, elulised, elavad, praktilised. Ian on rahulik ja positiivne. Naeratus ta näol reedab, et tegu on üdini positiivse inimesega. Ian tuleb alati vastu nii kolleegidele kui ka õpilastele ja see ei tulene mitte sellest, et ta ei oska eesti keeles ära öelda, vaid ta ongi selline!” on kirjas tema aasta õpetaja nominendiks esitamise põhjenduses.

Nominente said kevadel esitada kõik ametikooli õppesuunad. Aasta õpetaja selgitati ametikooli siseinfosüsteemis korraldatud salajasel hääletusel, oma hääle said anda kõik ametikooli töötajad.