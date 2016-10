Kuumaõhupallur pole plaanist loobunud

Kalev Tikk ei ole loobunud plaanist ületada Eesti territoorium läänest itta kuumaõhupalliga.

Saaremaalt algavat ajaloolist retke aastaid kavandanud Tikk kinnitas Saarte Hääle, et lühemaid lende on viimaste aastate jooksul tehtud küll, aga see kõige ihaldatum õhusõit on ikka veel sooritamata.

“Nii lihtsalt ei mata me maha midagi. Aga see lend ei ole paraku nii nagu helikopteriga, et teeme ära ja kõik,” rääkis ta.

Õhupalliga Eesti ületamiseks on sobivaimad ilmastiku- ja tuuletingimused talvisel ajal. Tiku sõnul on igal talvel ka mingi üritus toimunud.

“Me stardime kohe, kui on sobiv tuul. See ei nõua mingit üleinimlikku ressurssi, üksnes head tuult,” märkis ta. “Kui me ka päris servast serva ei jõua ja tuleme maha kusagil Kagu-Eestis Võrumaal või Otepää kandis, on ka väga okei,” lisas Tikk.