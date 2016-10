Lümanda noortekeskus avatud

Alates esmaspäevast on avatud Lümanda noortekeskus, kuhu ma ootan kõiki noori nii tutvuma kui ka mõnusalt aega veetma. Samuti ootan noori nende vägevate ideede ja mõtetega, sest noorsootöö põhineb siiski noorte huvidel ja vajadustel. Olen alati jõu ja nõuga olemas. Küll me siis koos need ideed teoks teeme.

Oleksin väga rõõmus, kui noored tuleksid, sest ka mul läheb veel aega, et saada Lümanda elust ja noortest ühest pilti. Siiamaani on sisseelamine hästi läinud – inimesed, kellega olen juba kokku puutunud, on toredad ja vastutulelikud. Kohe alguses tegin tutvust kooliga, kus mind soojalt vastu võeti. Mul on hea meel, et nooremad on mind juba ka natuke omaks võtnud. Eelkõige tuleb saavutada kontakt, luua usalduslik suhe ning välja selgitada Lümanda noorte huvid ja vajadused.

Tegelikult on neil juba praegu palju huvitavaid mõtteid ning esmajoones tulebki neid nüüd innustada oma mõtteid jagama. Minu eesmärk on tekitada noortes harjumus, et nüüd on olemas noortekas ja seal tegutsev noorsootöötaja. Kuna Lümandas ei ole kunagi noorsootöötajat olnud, siis läheb muidugi aega, et noored harjuksid ja endale teadvustaksid, et neil on nüüd ka see võimalus olemas.

Kindlasti ei väida ma, et me ainult noortekeskuses toimetame, noorsootööd saab teha igal pool. Noortekeskuse näol on lihtsalt tegemist sundimatu õhkkonnaga kohaga, kus eakaaslastega suhelda ja tegutseda. Seal saame jagada ideid.

Usun, et see töö pakub palju väljakutseid, uusi ja huvitavaid inimesi ning võimalusi eneseteostuseks.

Tahan pakkuda noortele häid ja meeldejäävaid hetki ning eduelamusi, mis motiveeriksid noort ikka ja jälle tagasi tulema ja endas uusi tahke avastama. Minu jaoks on rõõm ja saavutus positiivsed muutused noores.

Unistused on jõud, mis sihikindla tegutsemise kaudu viib eduni. Loodan nii noorte kui ka kogukonna usule ja heale suhtumisele.

Noortekeskus on avatud E–R kl 14-18.

Marie Köster

Lümanda noorsootöötaja