Malle Mägi – saarlaste oma südamega tegija

Eesti toiduliit valis hiljuti välja viis pühendunud töötajat üle Eesti, kes on panustanud enamiku oma tööelust toidusektori arendamisse. Nemad jätkavad kandideerimist toidutööstuste Südamega Tegija tiitlile. Tiitli üks nominente on Saaremaa lihatööstuse peatehnoloog Malle Mägi.

Malle Mägi liitus ettevõttega 1985. aastal ja on alati hea meelega oma ettevõtte eest väljas messidel ja degustatsioonidel, tutvustades ettevõtte toodangut tõelise kirega.

Malle, mis tunne sind valdas, kui said teada, et sind on valitud Südamega Tegija konkursi nominendiks?

Algul ehmatasin natukene ära. Kolleegid istusid parasjagu teisel pool lauda, kui seda kirja lugesin, ja ilmselt mu näoilme ikka nii palju muutus, et nad mõtlesid – ei sealt küll midagi head tulla saa.

Siiski oli see positiivne sõnum ning teisest küljest on see väga tore ja hea, et ettevõte on mind märganud ja niisamuti ka Eesti toiduliit. Olen nende aastate jooksul siia ettevõttesse kogu oma hinge pannud.

Kaua sa lihatööstuses töötanud oled?

31 aastat sai aprillis täis ja olen siin töötanud erinevates valdkondades. Peatehnoloogina olen olnud ametis juba üle 20 aasta. Täiendavalt on juurde tulnud tootearenduse pool ja ka toiduohutus, seega on vastutusvaldkond mul päris suur.

Kui mujal ettevõtetes täidab neid lülisid võib-olla mitu inimest, siis meil on see hästi kompaktselt lahendatud ja eks ta kohati on ka natuke keeruline, kuid töö on väga huvitav ja vaheldusrikas. Just tootearenduse poole pealt, sest see on ju ikkagi looming.

Kui restoranidest rääkida, siis restoran on peakoka nägu. Tööstus on aga väljatulevate toodete poolest peatehnoloogi nägu. Üks on ideede valik, teine on asja lõpule viimine ja teoks tegemine. See on puhtalt tehnoloogide õlul.

Oled öelnud, et iga aastaga läheb uute toodetega väljatuleku osas aina keerulisemaks.

Turg on väga täis ja ega keegi taha oma turupositsioonist loobuda. Lihatööstuse toodang on ju ikkagi kiiresti riknev produkt. Tahetakse võimalikult pikki realiseerimisaegu, samas tahetakse säilitada naturaalsust. Tuleb leida kesktee, et tagada mõlemad pooled. Lihtne see kindlasti ei ole. Lisaks on tootele vaja leida sobiv nimi ja pakend, et turul edukas olla.

On sul SLT toodangu hulgas mõni oma päris lemmik ka, mille üle sa tõeliselt uhke oled?

Olen töötanud mitme omaniku all ja 2007. aastast on Saaremaa lihatööstus täiesti eraldi ettevõte. Õnneks ei ole uus omanik läinud seda teed, et toodete kvaliteedis järeleandmisi teha – SLT on olnud kogu aeg premium-klassi lihatootja. Jätkame selles vaimus.

Kindlasti olen uhke selle üle, et ka minu ajal on tulnud saavutusi. Saaremaa keedu-

salaami on saanud AgroBalti messil 1997. aastal ühe kõrgeima autasu, kuldmedali, seega on tuleval aastal sellel tootel 20. juubelisünnipäev juba. Siiani teeme seda sama retseptuuri alusel ja endiselt on see väga nõutud toode. See on minu meelest tore, et ühel tootel nii pikk eluiga on.

Kui palju su töö aastate jooksul muutunud on? 31 aastat on ikkagi päris pikk aeg.

Kui mina alustasin, vene ajal, siis töötati nii, et kõigile lihatööstustele oli GOST-i standardi põhiselt ette antud üks retsept ja kõik tegid selle alusel.

Kui iseseisvusaeg saabus, sai rohkem hakata looma. Vene ajal oli selles suhtes lihtne, et poest ei olnud ju mitte midagi saada. Kõik, mis tootsid, osteti ära ja jäi veel puudugi. Nüüd on pigem ikka nii, et peame jälgima, kui palju toodame, et ei jääks lattu suuri varusid.

Euroopa Liidu tulekuga muutus väga palju seadusandlust. Selle ajaga on palju muutunud ka toidumärgistus, mis selle aasta lõpus peab taas kord muudetud saama – kõik tooted tuleb varustada toitumisalase teabega. Kogu see protsess on väga aeganõudev ning nõuab ka palju teadmisi ja andmete töötlust.

Lähme ajas veel rohkem tagasi. Kus ja mida sa erialaselt õppisid, kas toiduainetehnoloogiat?

Pärast Nuia keskkoolis põhikooli lõpetamist läksin õppima Õisu toiduainetetööstuse tehnikumi ja lõpetasin seal lihatoodete tehnoloogia erialal. Omandasin insener-tehnoloogi kvalifikatsiooni ja pärast seda tulin Saaremaale. Nii ma olen siin siis olnud, tõsi küll, erinevatel positsioonidel. Alustasin tehnoloogina, aga noored naised käivad vahepeal ikka lapsepuhkusel ning seega olin vahepeal ka lihalõikusemeister. Kunagi toodeti Estkompeximi vorste ja Saaremaa lihatööstus alustas ka nende tootmist kohapeal. Hiljem viidi see küll Tartu lihatööstusesse üle ja tänaseks see enam ei toimigi, aga selle juures olin samuti. Sealt edasi asusin juba tehnoloogi ametisse ja üsna pea sai minust peatehnoloog.

Olen alati püüdnud protsessis osaleda, sest nii on ka lihtsam anda see üle tootmislõigu töötajatele, et saavutada parim tulemus. Loomulikult täiendan oma teadmisi ka erinevatel koolitustel. Kuna palju suhtlemist on ka väljaspool Eestit, siis olen ka keeleliselt ennast arendanud.

Kui sa mandril õppisid, kas sul siis oligi kohe mõtteis, et tuled Saaremaale tööle?

Mina tegelikult ei olegi Saaremaa juurtega. Olen sünni poolest mulk. Tänu oma abikaasale ma siia sattusin ja nii on ta läinud. Kahetsenud ei ole ma midagi, olen väga rahul, et olen saanud siin end teostada.

See on olnud ikkagi piisavalt pikk aeg ja olen saanud selle jooksul erialaselt järjest areneda ning ametiredelil ülespoole tõusta. Eks see ole ka omandatud kogemustepagas, mis aitab mul siin hästi toimetada.

Oled end, nagu sa ütlesid, täie hingega tööga sidunud. On sul tööväliselt aega ka millegi muuga tegeleda?

Loomulikult, ilma ei saakski! Ma laulan. Olen laulnud erinevates kollektiivides, aga praegu laulan kammerkooris Helin.

Oma perega oleme juba üle kümne aasta seotud Lionite liikumisega, panustame heategevusse palju, osaleme nende aktsioonidel ja üritustel. Loomulikult tegelen ka oma laste ja lastelastega. Mul on kolm tütart ja neli lapselast, kõik poisid. Tänu tütardele oleme perre saanud kolm tublit väimeest.

Aega peab kõigi jaoks jätkuma ning pere on mulle väga oluline ja meie kokkusaamised südantsoojendavad.

Kõik nad söövad kindlasti hea meelega Saaremaa lihatööstuse tooteid.

Kindlasti söövad. Hea tunne on praegu, kui paljud on helistanud ja kirjutanud selle nominatsiooniga seoses ning mulle häid soove soovinud. See näitab ka, et olen endast ikka jälje maha jätnud.

Mis sa ise arvad, tuleb see tiitel sedakorda sulle?

Lootma peab. Eks me kõik vaja tunnustamist ja tunne on hea, kui sind on märgatud. Et tiitel saavutada, tuleb aga ilmselt kutsuda rahvast hääletama. Lähevad ju rahvahääletuse ja žürii hinnangu tulemused kokku. Seega kõik, kellele maitsevad Saaremaa lihatööstuse tooted – miks mitte hääletada minu poolt!

See on ju kindlasti ka tunnustus ettevõttele. Koostöös kogu kollektiiviga need lihatooted sünnivad, see on meie kõigi panus. Üksi ei tee midagi, meeskond on tähtis.