MUHU UUDISSED: Näputüöd kummutisahtlist välja

Ikka terit jälle. Neh, mihklibe oo nüid müödas ja eks nie toemetamised puhas tubasemaks lähtvad. Naesed otsivad aga näputüöd jälle kummutisahtlist välja. Vidusepidamise aeg oo kätte jõudn. Ehkkid kui ikka ilm selge, siis kipub selle kuu lõpuni viel sie vidune aeg irmus ilja piale jäema. Neh kellude kiermisega tuleb lisemale.

Väljas oo muidugid koa tulisema kena. Ma ete ep mäletagid, millal viimati nii kena kiri sügis olli. Just ühepääva sai jälle imetletud, et sievoasta oo puud nii uhked, sadat kirja karva, kut muhu naeste siilikud. Põle pooleskid, et lehed oo puu otsas paljast kollased. Iga sügise niipalju punast sekka ep tie, kut sievoasta äkist oo. Ja kena soe oo koa viel. Et annab seda uhked värvilist aega ikka ühna pitkalt kohe.

Neh, ja nende kenade kirjude puude juures mool tuleb nüid miele, et sievoasta soab omale rahvariided tiha, kis vähägid tahab. Neh, sest nüidsest soab akata iga teisibe õhta Alliki juhtimise all koa näputüöd tegema. Ikka käsitüöselsi ruumis sial resturaani majas. Neh niipaljukest oo, et selle nädali sihes olli kokkusoamine kessiku õhta, viiendal oktoobril. Tüötuad akkavad pihta kellu viiest ja kuoliraha küsitse igakordas kaks eurut. Pihta akatse naeste põllede teguga.

Neh, Muhus ju naesterahva inimesel ikka sõukest soreseismist tuleb aruarva ette. Lihtsalt arjun, et käed piavad köima. Ja sii põle vahet, oled sa luodud muhulane või tuodud muhulane. Muhu suare pial võib ju aeg puhata, kui sedaviisi arvatse, aga naeste käed, nie ep puhka mitte pooleskid. Sõuke oo kohe selle suare omadus, ma karda.

Aga pühabe pietse Muhus jälle pensiunääride pidu. Kokkusoamine oo Koguva Vanatoal kellu ühestteistmest. Tornimäe näiteselts mängab oma tükki “Oh seda elu” ja muusikad tegavad Mihkel Mereäär ja Ivo Linna. Mõlemad sured kenad rennis Muhu mehed.

Sellest nädalist akkasid Uijee ja Muhu segakuor kua jälle oma ooaaga pihta. Et näputüö tegemise vahele suab laalda ja pilli mänga kua, kis tahab.

Sie laevavirma vahetus läks kua muhulaste jäuks tassakeste. Neh ega nõukest õnnist aega, kut sii kümmekonna voastad olli, ega nõukest ikka niipiagid änam ep tule. Aga kannatliku mielega muhulane arjub ää jälle. Ei nie riigiisad meite suart sellega küll inimestest tühaks ep kupata. Ja vuata, viimati akkame tuleva sui tükkis oma uisuga üle väena köima.

Neh, aga olga meite riaki ja olge munuksed!

Irena Tarvis