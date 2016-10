Olümpiasangarid Lümanda koolis

Olümpiasangarid Jüri Jaanson ja Andrei Jämsä külastasid 23. septembril Lümanda põhikooli.

Jüri Jaanson on tõeline Eestimaa spordilegend – osalenud 20 aastat tippspordis, kuutel olümpiamängudel, võitnud medaleid Euroopa ja maailma meistrivõistlustelt. Maailma parim sõudja, Eesti aukodanik. Temale ei ole Eestimaal kedagi vastu panna. Ka Andrei Jämsä on saavutanud spordis palju tiitleid, on selle aasta Rio medalimees.

Kui Jüri oli 16-aastane, tegi ta Viljandis aktiivselt suusa-

sporti, Andreid polnud siis veel sündinudki. “Tahtmine spordiga tegeleda oli suur, kuid saavutused ei rahuldanud, käed olid tugevad, aga jalad ei tulnud järele. Samas jooksin päris hästi ja kopsumahtu tundus olevat,” nentis Jüri Jaanson oma sportlastee alguse kohta.

Vend lubas herneks naerda

Ta jätkas: “Juhuse tahtel tuli Viljandisse noor sõudmistreener ja selles trennis tundsin end oivaliselt. Kahe aasta pärast olin ootamatult juba NL-i noortemeister ning saavutusi tuli aina juurde. Olin 1981. a vend Erkiga kihla vedanud, et tulen maailmameistriks. Ta lubas ennast herneks naerda. Hiljem kinkis ta mulle hernepurgi kirjaga “ERKI” ja ütles, et see on tema.”

Lastele pani Jaanson südamele, et tuleb leida endale siht, eesmärk: “See võib olla spordis, laulmises, joonistamises või mis iganes alal. Siis tuleb tegutseda ja arengut jälgida, saavutused tulevad ise, ning kolmandaks tuleb teha koostööd sind ümbritsevate inimestega. Et ka nemad teaksid ja toetaksid sinu eesmärke ja aitaksid rasketel hetkedel. See on minu kreedo olnud ja elus edasi aidanud.”

“Tippspordi saavutus nõuab, nagu igal alal edu saavutamine, aega. See on nagu auruveduriga sõit. Küta ja küta, aga vesi katlas keema ei lähe, pead andma endast sada protsenti ja siis hakkab rong liikuma,” võrdles spordimees pikka tööperioodi enne medaliteni jõudmist.

Jüri Jaansoni sporditee algus on natuke seotud ka Lümandaga. Tema isa oli Pilgusel arst ja koos vennaga veedeti mitmed suved Saaremaal. “Olen koos isaga palju merel käinud ja Lääne-Saaremaa rannik on üsna tuttav. Ka sai ajaviiteks rattaga sõidetud: Pilguse–Lümanda–Kihelkonna–Karala–Pilguse – see oli minu tavaline sõidumaa. Suviti tegime ka kalakaste ja teenisime natuke taskuraha. Käisime matkamas, olid sehkendused piirivalvega, koos isaga käisime kalal. Lümanda kant on seega päris tuttav ja Pilgusel käisin alles möödunud aastal,” rääkis endine spordimees ja tänane poliitik.

Andrei eeskuju on Jüri

Ka Andrei Jämsä rääkis oma sportlasteest ja rõhutas eriti, et kogu teadliku elu on talle suureks eeskujuks olnud just Jüri Jaanson. “Olime Pärnus ühises treeningrühmas ja Jüri saavutused innustasid meid, noori, igal sammul. Aga medali nimel tegime tööd mitmeid aastaid ja neliku koostöö sujus hästi. Kindlasti on hea meel medalist nii meil kui kogu Eesti rahval,” ütles Andrei.

Pärast autogrammitundi toimusid kogu koolipere osalusel teatevõistlused. Kõik õpilased olid jagatud kaheksasse võistkonda ja neljas võistluses tuli näidata kiireid jalgu, pallide liigutamist, triblamist ja teha täpseid jalgpallilööke. Auhinnaks oli osalemine finaalis koos kahe olümpiasangariga. Päev lõppes koos kooli jalgpalluritega palli taga ajades.

“See jalgpall oli väga lahe. Oleme päris pikalt puhanud ja nüüd on see korralik jalgpallimäng uue hooaja nurgakiviks uue hooga alustamiseks. See oli päeva parim osa,” nentis Rio olümpiapronks Andrei Jämsä. Jüri Jaanson kiitis aga Lümanda laste väga head jalgpalli valdamise ja mängimisoskust.

Koolis oli avatud näitus olümpiaraamatutest ja stend külalistest. Spordimehed näitasid ka medaleid suurtelt võistlustelt, maailma, Euroopa meistrivõistlustelt ning olümpiamängudelt.

Üks sportlik päev on ajalooks saanud ja kohtumine suurte spordimeestega annab energiat kogu uueks õppeaastaks.

Urve Vakker