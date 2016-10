Orissaare sügisene tervisepäev toimub 22. oktoobril

Kell 15 räägib personaal- ja rühmatreeningute treener LIIS ARULA liikuvusest, pärast loengut toimub praktiline treening.

Oled sa vahel analüüsinud oma kükkimise tehnikat – miks tõusevad kannad üles, põlved vajuvad sissepoole, selg läheb kumeraks?

Või mõelnud, kui sõber sooritab jõutõmmet, miks ta siis järgmised neli päeva kurdab, et alaselg on kange. Kui sageli juhtub, et “plank”-harjutuse sooritamisel tunned pinget alaseljas? Kui soovid nende küsimuste osas selgitusi, tule sügisesele tervisepäevale. Kavas on loeng liikuvusest ja sellele järgneb treening.

Loenguosa annab lühiülevaate rühist, liigessüsteemist ja liikuvusest ning kere treenimisest. Praktilises osas õpitakse kereaktivatsiooni harjutusi, testitakse liigesliikuvust ning sooritatakse liigesliikuvust arendavaid ja kere stabiilsust tagavaid harjutusi. Pärast treeningut on kõigil osalejatel võimalik spordihoone saunas kuuma leili võtta.

ÜRITUS ON TASUTA!

Sügisest tervisepäeva rahastatakse programmi “Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020” vahenditest.