Saaremaa ralli toob linna rahvast täis

Ehkki laevaliikluse pärast muretsejad on TS Laevade infotelefoni punaseks ajanud, kinnitavad kohalikud hotellid, et neil on ralli ajaks kindel täismaja või siis mõned üksikud vabad toad.

Homse õhtu hakul Kuressaare südalinnas algavast 49. Silveston Saaremaa rallist rääkides saab tõdeda, et saarlased on igatahes ralliks valmis. Saare Selveris eile avatud rallipoes jagus fänninänni ostjaid juba hulgi ning müüjad Ülle Rahula ja Kairi Sepp tunnistasid, et isegi fännide lemmiktoode on juba selgunud – enim ostetakse soojasid rallikirjadega tutimütse. Samas läheb väga hästi müügiks ka muu kraam. “Rahvast jagub,” kinnitasid müüjad.

Et enim on ralliga seoses muret tekitanud laevaliiklus ja see, kas kõik võistlejad ja rallisõbrad õigeks ajaks laevadega üle mere saavad, on olnud hulgaliselt pöördumisi ka TS Laevade poole.

“Päringuid ja pöördumisi Saaremaa ralli aegse laevaliikluse kohta on olnud väga palju,” kinnitas Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro. Nõnda pidas ta paslikuks üle korrata, et laevu Virtsu ja Kuivastu vahelisel liinil peaks jaguma. “Kinnitame veel kord, et Saaremaa ralli nädalavahetuseks on Virtsu–Kuivastu liinile planeeritud parvlaevad Hiiumaa, Ionas ja Harilaid,” rääkis Arro. “Hiiumaa ja Ionas teenindavad graafikujärgseid reise, Harilaid teeb vajadusel lisareise,” rõhutas ta.

Loomulikult sõltub laevaliiklus ka ilmastikuoludest. Arro möönis eile, et parasjagu pole need kõige paremad. Seega võib ilm tuua muudatusi ka nädalalõppu planeeritud reisidesse. Eilse tugeva tuulega oli Ionas sunnitud taas päevasel ajal sadamas tuule vaibumist ootama.

Kuressaare spaahotellidest kinnitati Saarte Häälele, et valdavalt on majad ralli ajal rahvast täis. Peatujate hulgas on seejuures nii ekipaaže kui ka rallisõpru.

GOSPA hotellijuht Piret Trei nentis, et neil on ralli ajaks broneeritud kõik toad. “Külaliste hulgas on spaapuhkuse nautijaid, kuid suurema osa moodustavad loomulikult rallil osalejad, kes saabuvad peamiselt juba alates kolmapäevast, ning fännid, keda ootame nädalalõpuks,” ütles Trei.

GOSPA-s peatuvad suuremalt jaolt eestlased, lisaks lätlased, soomlased ja venelased, rallil osalejad ja neile kaasa-

elajad. “Suurt osa neist on meil rõõm taas tervitada, sest nad on olnud meie külalised juba aastaid,” märkis Trei.

Grand Rose Spa müügijuht Mario Sau tunnistas sama – neilgi pole enam ühtegi vaba tuba pakkuda. “Viimase nädala jooksul on tulnud küll annulleerimisi, kuid need toad on kohe edasi läinud ootelistis olevatele külalistele,” tõdes ta.

Sama lugu on spaahotellidega Meri ja Rüütli. “Aastatega on välja kujunenud püsi-

kliendid, kes tulevad ka sel aastal meie juurde,” sõnas Kuressaare Sanatoorium AS-i nõukogu esimees Laura Sohvie Liblik. Siiski möönis ta, et nende juures õnnestub kiirematel veel pehme ase leida. “On veel mõned vabad toad,” kinnitas Liblik.

Samas on nad mõelnud ka selle peale, mida rallisõpradele reedese linnakatse ajaks pakkuda. Nõnda avavad nad Rüütli väliterrassil rallikohviku ja seda juba kell 17. “Pakume sooja suppi ja pirukaid, isetehtud glögi ja rallijooke. Rallikohvik on avatud, kuniks melu jätkub.”