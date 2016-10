Saaremaa teater esindab Eestit Fääri saartel

Saaremaa teater osaleb Fääri saartel Põhja-Euroopa harrastusteatrite liidu lühietenduste festivalil.

7.–8. oktoobrini kestvast festivalist võtavad osa harrastusteatrid Islandilt, Taanist, Rootsist, Soomest, Lätist, Eestist, Leedust ja Fääri saartelt.

Eestit esindavad festivalil Saaremaa teater ja LendTeater Elvast. Ürituse eesmärk on soodustada kultuurivahetust ja tõsta Põhjamaade harrastusteatrite taset.

Saaremaa teatri lavastus põhineb Juhan Liivi novellil “Peipsi peal”. Dramatiseeringu tegi Väino Uibo, kes koos Rein Rannaga hoolitses ka muusikalise kujunduse eest.

Kostüümide autor on Elli Tänavots. 15 minuti pikkuses lavastuses astuvad üles Maarjus Kupits ja Virgo Neemre. Festivali nõuete kohaselt etenduvad lavastused teatrite emakeeles.

MTÜ Saaremaa Teater juhatuse esimees Elli Tänavots ütles, et Saaremaa teatri jaoks on Eesti esindamine rahvusvahelisel festivalil suur asi. Ta lisas, et preemiaid sel festivalil ei jagata ja kohti ei määrata, kuid saab korraliku tagasiside.

Tagasi Eestisse jõuab Saaremaa teatri viieliikmeline esindus tuleva nädala algul.