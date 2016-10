Saarlased küsivad kalandusfondist miljonit

Euroopa merendus- ja kalandusfondi 2016. a projektivooru laekus 18 taotlust kokku enam kui miljoni euro saamiseks.

Kalandusfondi raha jagava PRIA partneril Saaremaal, MTÜ-l Saarte Kalandus on tänavuses projektivoorus kokku üle 1,25 miljoni euro. Summa on esimeses voorus jaotatud nelja erineva tegevussuuna peale: väärindamine, mitmekesistamine, sadamad ja sotsiaalne heaolu.

Saarte Kalanduse tegevjuht Heino Vipp ütles Saarte Häälele, et kahe telje taotlused läksid n-ö lõhki, sadamate jaoks küsiti 631 615 eurot ehk 213 218 euro võrra rohkem ja väärindamise teljelt 214 609 eurot ehk 5410 võrra enam.

Suurimad sadamaprojektid on Mõntu väikelaevasadama ehituse II etapp ja Nasva jõesadama rekonstrueerimise I etapp, milleks mõlemaks küsitakse 200 000 eurot. Kalatoodete väärindamise meetmest küsib kalandusühistu Nasva 209 000 eurot Nasvale kala fileerimistsehhi rajamiseks.

Samas küsiti ülejäänud kahel teljelt jälle tunduvalt vähem raha, kui Saarte Kalandus eeldas. Nii esitati mitmekesistamise teljele projektitaotlusi 184 811 euro ulatuses ehk “üle jääb” 233 585 eurot. See kandub üle järgmise aasta vooru. Sotsiaalse heaolu teljelt küsiti vaid 35 144 eurot ja sealt kandub edasi 174 054 eurot.

Heino Vipi sõnul oli ennustatav see, et sadamate peale küsiti raha tunduvalt rohkem. “Kokku on sellele teljele ette nähtud 1 040 000 ja kui meil on neli sadamat ja kõigile ette nähtud 400 000, on see juba 1,6 miljonit. Lisaks veel väiksemad sadamad, nii et kokku küsitakse sadamate meetmest kaks miljonit eurot,” selgitas Heino Vipp. “Nüüd olenebki sellest, kes parema projekt kirjutab, ja hindamiskomisjon peab seal oma valiku tegema.”

Heino Vipp kahetses, et mitmekesistamise meetmesse kuigi palju taotlusi ei tulnud. Põhiprobleem on see, et Euroopa Komisjoni suuniste järgi peab ettevõtjal olema toetuse saamiseks reeglina 50 protsenti omaosalust.

“Kui arvestada aga, et saarlastel on aastane kalasaak 700 tonni ja näiteks pärnakatel 7000 tonni, siis see tähendab, et meie kaluritel on ka kümme korda vähem raha ja võimalusi omafinantseeringut katta,” selgitas Vipp.