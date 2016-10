Saarlaste sadamaäpp sai Ajujahilt väärt tõuke

Juba homme antakse avastart üle-eestilise äriideede konkursi Ajujaht 10. hooajale. Mullu Ajujahil võistlustules olnud saarlaste idee Marina Ahoy ehk purjetajate nutiabimees on tänaseks kenasti tööle hakanud ja kasutajaid võitnud.

Marina Ahoyga Saaremaal toimetavad Relika Metsallik-Koppel ühes abikaasa Hannes Koppeliga tõdesid, et neil on läinud päris hästi. Kuna tegutsetud on pisut üle aasta, siis ei kuulu Marina Ahoy õnneks selle protsendi ettevõtete hulka, mis enne aastat oma tegutsemise lõpetavad. Möödunud aasta jooksul on nad arendanud oma analüüsivõimet, et leida ärimudel ja luua toode, mis lahendab kliendi probleemi.

Viimase aasta sisse on jäänud lisaks Ajujahile ka osalemine Startup Sauna kiirendis Soomes, kust saadi väärtuslik kogemus investoritega suhtlemisel ja väga hea ülevaade Soome sadamate ja meremeeste ootustest.

Praegu osaletakse Metsallik-Koppeli sõnul Rocket Sales’i programmis, kus saab õppida müügi- ja turundusnippe maailmatasemel tegijatelt, nagu Dan Toma, Tristan Kromer ja Christina Forsgård. “Täna töötame järgmise hooaja ootuses, et olla turul just selle tootega, mida meremehel ja sadamal päriselt ka vaja on,” märkis ta.

Uute sadamate liitumine ei ole saarlaste sõnul olnud veel nende eesmärk ja Eestist välja pole nad veel liikunud, aga järgmise hooaja alguseks tehakse seda küll. Kõigi liitunud sadamate nimekiri on veebis www.marinaahoy.com, kokku on neid seal 15.

Samast leiab ka appstore’i lingi äpi allalaadimiseks. “Uusi kasutajaid lisandub iga päev, kuid suurema kampaaniaga ootame järgmise aasta alguseni, kui oleme jõudnud lisada ka mobiilimakse võimaluse.”

Uhkust tunda eduka idee üle igatahes võib. “Eelkõige olen uhke enda üle, et ma julgesin oma mugavus-

tsoonist välja astuda, ja tänaseks on see end juba kuhjaga ära tasunud kõikide nende uute teadmiste ja oskuste näol,” kinnitas Relika Metsallik-Koppel. “Teiseks tõdemus, et Marina Ahoyl on meremeeste ja sadamate silmis väärtust ja see on projekt, millega tasub kindlasti jätkata.”

Ajujahi äriideede võistlus on tema kinnitusel hea koht oma mõtte testimiseks. “Seal suunatakse sind mõtlema oma kliendi vajadustest lähtuvalt, mis on üks peamisi märksõnu, kui tahad olla edukas ettevõtja,” kinnitas Metsallik-Koppel.

Ajujahi 10. hooajal pretendeerivad osalejad 60 000 euro suurusele auhinnafondile. Ajujahi ellukutsuja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Ideede esitamise tähtaeg on tänavu 23. oktoober.