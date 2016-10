Saemüra, puit ja kunst Käesla külaväljakul

Septembri algupoole toimus juba kolmandat korda puuskulptuuride meisterdamise õppelaager Käesla külaväljakul. Tegijate-õppijate kätetööna valmisid huvitavad kujud, taiesed ja skulptuurid, mis kolmandal päeval rahulolevalt kokku pakiti ja koduhoovi kaunistama viidi.

On saanud selgeks tõsiasi, et seltsis on palju põnevam meisterdada kui kodus üksi nokitseda ning mis peamine, juhendaja-õpetaja Maire Põldma suunamas, näitamas või suisa aitamas, kuidas need peidus olevad peened detailid õigesti välja tuua ja kuidas neid üldse märgata või paigutada.

Samas saab jagada uusi ideid ning seekord oli juba aiavalgustuse osa sees, nii et mõnigi taies saab öösel hoopis teise ilme. Ringi liikudes või surfates interneti avarustes, leiame palju põnevaid puidust kujusid. Vahel tundub lausa uskumatu, et neid on võimalik teha, eriti veel saega, aga on.

Julge hundi rind on rasvane ning meie põhikoosseis oli oma saagidega truult platsis. Oli ka uusi tegijaid ja neid, kes ühekordse õppimisega piirdunud, ka lihtsalt uudistajaid oli.

See lehelugu on juba rohkem tulevikule suunatud, kuna saame taas kokku ka järgnevatel aastatel ning Maire on lubaduse andnud, et ka tema on meiega. Juba saab end osavõtuks registreerida ning ka varustust võib vaikselt soetama hakata. Praegu on plaan, et teeme õppelaagri maikuus “Teeme ära” talgutele järgneval nädalalõpul.

Naised ihkavad oma aedadesse huvitavaid taieseid ning põnevaid pinke koos kujudega, teeme meiegi ära! Info ja registreerimine tel 53 430 631.

Maive Õispuu,

eestvedaja