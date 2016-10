Torni tänava parkla valmib novembris

Kuressaare linnavalitsus kinnitas eilsel istungil lihthanke “Torni tn 9 parkla ehitus” võitjaks odavaima pakkumuse teinud OÜ Klotoid.

Pakkumise esitas kolm ettevõtet, kes kõik kvalifitseeriti ja kelle esitatud pakkumised tunnistati hankedokumentidele vastavaks. Edukaks tunnistati OÜ Klotoid pakkumus hinnaga 103 558,39 eurot koos käibemaksuga. Pakkumiste hindamise kriteerium oli madalaim hind.

Projekti eesmärk on ehitada välja Torni tn 9 kinnistul 33-kohaline sõiduautode parkla. Parkla külgneb Torni, Rohu ja Vallimaa tänavaga. Kaks juurdepääsu parklale on Vallimaa tänavalt. Lisaks parklale rajatakse Rohu tänavale bussitasku, mis on vajalik eeskätt ametikooli õpilasi transportivate busside peatumiseks, ning parklaga külgnevad kõnniteed ja vajalikud ülekäigurajad.

Hankelepingu kestvus on 26 kuud, millest kaks kuud on ehitusperiood ja 24 kuud garantiiperiood. Parkla ehitus on kavandatud selle aasta oktoobrisse-novembrisse.