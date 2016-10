Ainult elukogemus liikluses ei aita

Aina tihedamaks muutuvas liikluses ei jõua inimeste liiklusteadmised pahatihti ajale järele.

Inimese elus tuleb liiklusreeeglite õppimisega kokku puutuda päris mitu korda. Alguses on lasteaed, lapsevanemad ja kool. Niivõrd-kuivõrd seda tõsiselt võetakse. Seejärel autokool nendele, kes sinna lähevad. Aga kui ei lähe?

Kuskohast siis liiklusteadmised tulevad? Seda enam, et autokool õpetab liiklema autojuhi, mitte jalakäija või jalgratturi seisukohast.

“Selliseid, kes autokooli ei lähe, on tänapäeval vaid üksikuid,” räägib autoõpetaja ja Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Meelis Kaubi. “Kuid kui tõesti ei lähe, siis ei õpeta ka keegi,” nendib ta.

Ta lisab, et ega teadmised liiklusest tänapäeva inimestel ülemäära head ole. Täiskasvanutele keegi liiklust ei õpeta ja keegi eriti õppima ka ei kipu.

“Vanem põlvkond liikleb oma elukogemuse najal,” ütleb autoõpetaja Taavo Tenno ja lisab, et ega need inimesed olegi kursis liiklusseaduse muutumistega. Tehakse asju nii, nagu seda on eluaeg tehtud.

Taavo Tenno autokooli teooriaõpetaja Margus Mäemets ütleb, et autokooli tulijatest on paremad teadmised neil, kel on enne mopeediga pistmist olnud. Seda kinnitab ka Meelis Kaubi. Üht-teist jääb külge ka neile, kes on 10-aastaselt jalgratturi juhiloa saanud.

Ametikooli autoõpetaja Margus Kivi ütleb, et kindlasti on palju ka neid noori, kes oma esimesed teadmised liiklusreeglitest saavadki alles autokoolis.

“Tihti tundub mulle, et inimesed õpivad liiklust vaid eksamilt läbisaamiseks, mitte ei mõtle, et neid teadmisi läheb hiljem elus veel vaja,” arutleb Kivi. Tema arvates peaksid inimesed oskama oma ja teiste käitumist liikluses adekvaatselt analüüsida ka pärast juhiloa saamist.

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi ütleb, et jalakäijate ja jalgratturite puhul tuleb reeglite rikkumisi ette küll. “Põhiline probleem on turvavarustuse mittekasutamine ja üldiste liiklusnõuete eiramine,” märgib Juhandi.

Tema sõnul võib kergliiklejate puhul tihti täheldada suhtumist, et “see ei ole minu asi”. Ei anta endale aru, et liikluses ollakse samasugune osapool nagu näiteks autojuht.

Nähtamatud liiklejad

Juhandi toob peamiste rikkumiste näitena jalgrattaga ühesuunalisel teel vastassuunavööndis sõitmise. Või siis valel teepoolel või kõnniteel sõitmine.

“Sissesõidukeelu märgi alt rattaga läbisõitmist ei peeta suureks eksimuseks,” arvab ka Margus Kivi. Samuti ei pea jalakäijad suureks rikkumiseks suvalises kohas üle tänava minemist. “Autosid ju ei olnud,” on tavaline põhjendus.

Juhandi sõnul on probleem ka see, et jalakäijad ei veendu oma nähtav-olekus. “Silmside on see, mis liikluses sageli ära unustatakse ja eeldatakse, et teine liikleja on mind märganud,” räägib Juhandi. “Isegi siis, kui liiklejal on eesõigus, tuleb alati enne oma eesõiguse kasutamist veenduda, et ka teine pool on asjast õigesti aru saanud.”

Kuressaare kesklinnas võib selle probleemi olemasolus veenduda suisa igapäevaselt. Jalakäijad astuvad vöötrajale enne oma ohutuses veendumist ning pidurite kriginat võib kuulda sagedasti.

Pidev teema on muidugi ka liikleja enda nähtavaks tegemine ja ratturitel turvavarustuse kasutamine. Kui helkurite kandmine on pideva “tampimise” peale muutunud jalakäijatele igapäevaseks, siis ratturite varustus seda siiski veel ei ole.

Juhandi toob siinkohal näiteks laste turvavarustusega seonduva. “Eelkõige tunnen, et me ei jõua lapsevanemateni, kes näiteks,ostes lapsele jalgratta, arvavad, et kiiver on teisejärguline ja selle võib osta järgmisel kuul või esimesel võimalusel,” räägib ta.

Kodus peab nõudma

Liiklusseadus paneb liikluskoolituse nii lasteaedade-koolide, lapsevanemate kui ka omavalitsuste õlgadele. Kõik nood sellega ka tegelevad, kuid igaüks vastavalt oma võimetele, oskustele ja paraku ka tahtmisele.

Meelis Juhandi arvab, et kogu see liikluse õpetamine on paraku üsna koordineerimata. “Üldiselt tuleks liikluse õpetamisele kui ennetustööle läheneda valdkonnapõhiselt ja määrata näiteks maakonniti ära, kes selle eest vastutab. Praegusel ajal ei ole sellist vastutajat kahjuks olemas ja õpetamisega tegeletakse koordineerimatult ja üksteisega paljuski läbi arutamata,” märgib Juhandi.

Koolides ja lasteaedades on tema sõnul liikluse õpetamisega päris hästi. Ka Meelis Kaubi kinnitab, et liikluskasvatust seotakse teiste õppeainetega ja lapsed siiski saavad liikluskasvatust.

Samas võib õppe maht küll piisav olla, kuid õpetamise kvaliteet ei pruugi alati olla ühtlane. “Õpetajate oma teadmised ja oskused liikluse õpetamisel on väga erinevad,” tõdeb patrullpolitseinik Ahto Aulik.

Aulik räägib ka, et väga tihti unustavad oma rolli lapsevanemad, kellel on samasugune seaduslik kohustus laste liikluskasvatusega tegeleda. “Paraku arvavad lapsevanemad tihti, et nende lapsi peavad õpetama kõik teised, unustades ära, et suur kohustus on ka neil endil,” ütleb Aulik.

Meelis Juhandi nendib samuti, et ei piisa vaid koolis rääkimisest, kui kodus ei nõuta või suisa risti vastupidi käitutakse. Olgu siis jutt rattakiivrist või lapsega vales kohas üle tee minekust.

Kontrollimatu

Kõik, mis toimub pärast kooli, on aga täielikult reguleerimata. “Kõik edasine on igast inimesest personaalselt sõltuv ja kontrollimatu protsess,” tunnistab ka Juhandi. Kes läheb autokooli, kes ei lähe. Igasugune liikluskasvatus käib suures osas siiski kampaaniakorras. Olgu siis tegu eakatele mõeldud autokursustega, mida korraldab maanteeamet või politsei rattasõidu-teemaliste loengutega eakatele.

Autoõpetajad kinnitavad, et igasugused täienduskoolitused on teretulnud. Näiteks on olnud populaarsed eakatele autojuhtidele mõeldud kursused. Omal käel on püüdnud täiskasvanute koolitusnädala raames liikluskoolitust teha ka Meelis Kaubi.

Ülemäära suurt menu ei ole tal olnud. Kaubi leiab, et omavalitsused võiksid tõesti tellida näiteks liiklusloenguid täiskasvanutele ning võimalikele kuulajatele südamele panna, et nad ikka tuleks neid kuulama. Kaubi sõnul ei peetagi liikluskasvatust täiskasvanueas oluliseks, järgides taas põhimõtet “eluaeg ju liigeldud”.

Ahto Aulik ütleb, et politsei on proovinud ka kaval olla. Näiteks on käinud liiklusest rääkimas lastevanemate koosolekul.

Meelis Kaubi arvates ei ole probleemil muud lahendust kui lihtsalt järjepidev töö. Niisamuti nagu näiteks helkurite kandmise puhul. Ei ole möödas kuigi palju aega sellest, kui helkurite kandmist peeti ebavajalikuks ja ebamugavaks. Nüüd on olukord pideva selgitustöö tulemusena muutunud.

Eelkõige peab jõudma inimeste teadvusesse sõnumiga, et liiklusreeglid kehtivad ka jalakäijale ja ratturile.