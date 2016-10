Harilaid sõitis hiidlasi aitama

Madal veetase Rohuküla–Heltermaa vahelisel liinil, mis alates kolmapäeva hommikust takistas parvlaevade St Ola ja Regula tööd liinil, tekitas Rohuküla pool pika järjekorra. Virtsu–Kuivastu liinilt viidi Hiiumaa liinile olukorda hullemast päästma Harilaid, mis sõitis öö läbi.

Sellele vaatamata tuli paljudel pileti ostnutel öö veeta sadamas. Näiteks kolmapäeva õhtul Rohukülas pileti ostnud endine Hiiu maavanem Tiit Laja pääses kodusaarele alles neljapäeva ennelõunal.

Lajal jagus kiidusõnu küll kohapeal olnud teenindajatele, kuid ta märkis, et praegune olukord on ikkagi nördimust tekitav. Laja leidis, et lausa solvav oli ka ERR-i uudistest läbi käinud TS Laevade teavitus Harilaiu neljapäevahommikuse väljumise kohta Heltermaalt, milles öeldi, et parvlaeva Harilaid hommikusel väljumisel oli kaks autot ja kaks inimest.

“See oli siis kogu uudis,” rõhutas Laja, nentides, et samal ajal oli Rohuküla pool 450 liinimeetrit masinaid, millest pooled olid rekad ehk siis tema hinnangul ootas samal ajal teisel pool umbes viis Harilaiu täit sõidukeid.

TS Laevad teatas eile keskpäeval, et Regula alustab taas reisijate teenindamist. Harilaid teeb sõite vabagraafiku alusel.

TS Laevade juht Kaido Padar märkis, et Harilaiu tagasi jõudmine Virtsu–Kuivastu liinile sõltub suuresti veetaseme seisust Rohuküla–Heltermaa liinil ja otsuseid tehakse jooksvalt.